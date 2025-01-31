Прошло первое занятие «Муниципальной школы для депутатов»

Для новоизбранных депутатов это прекрасная возможность не только углубить свои знания, но и получить компетенции, необходимые для эффективного выполнения своих обязанностей. В ходе занятий они смогут более подробно ознакомиться с нормативно-правовой базой, касающейся земельных вопросов, понять специфику работы со средствами муниципального управления и узнать о необходимых процедурах для решения земельных споров.

«Очень рад, что сегодня абсолютно полный зал слушателей! Уверен, что сегодняшнее занятие будет очень полезным для наших коллег!», — прокомментировал руководитель регионального исполкома Партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов.

Кроме того, участники получат практические рекомендации и советы от опытных спикеров, которые поделятся своим опытом в решении конкретных кейсов. Это станет важной основой для выстраивания успешного взаимодействия с населением и органами власти, а также формирования эффективной стратегии развития своих территорий.

Ранее на XXII Съезде Партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев объявил 2025 год Годом муниципального депутата.

«Муниципальный уровень всегда остается передним краем политической работы партии. У «Единой России» более 170 тысяч муниципальных депутатов. Каждый имеет опыт предвыборной борьбы, знает проблемы своей территории, координирует деятельность сторонников. Трудно переоценить тот эффект, который может дать их более активное участие в партийной жизни. Тем более – в процессе муниципальной реформы, которая будет проводиться в ближайшие годы», –прокомментировал Дмитрий Медведев.

В связи с вышеизложенным, представляется важным отметить, что активное вовлечение муниципальных депутатов в партийную жизнь не только укрепляет позиции «Единой России», но и создает возможности для более эффективного решения актуальных проблем местных сообществ, не стоит недооценивать влияние каждого отдельного депутата – именно они являются связующим звеном между партией и людьми, что делает их незаменимыми в реализации политических инициатив и программ.

29 января состоялось первое в 2025 году заседание Законодательного собрания Ленинградской области, на котором депутаты рассмотрели ряд законопроектов.

«Мое обращение к Секретарю регионального отделения Партии «Единая Россия», губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко признано депутатским запросом. Запрос касается внеочередного порядка предоставления земельных участков участникам СВО, не уволившимся с военной службы», — прокомментировал Заместитель Председателя Законодательного собрания Ленинградской области, член фракции «Единая Россия» Саяд Алиев.