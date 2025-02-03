Гатчинские спортсмены на Зимнем фестивале ГТО

Честь Гатчинского муниципального округа защищали учащиеся Гатчинского лицея №3 Арсений Крысанов, Максим Челноков, Галина Жалнина, Ксения Кушкина, Григорий Недорезов; ученица Веревской школы Олеся Чепик; учащиеся Гатчинской школы № 12 Дмитрий Фролов и Злата Тющенко.

Наши ребята боролись за призовые места в абсолютном личном первенстве и набирали очки в командном зачете. Участниками нашей команды были показаны высокие личные результаты, в том числе:

Арсений Крысанов – 1 место в дисциплине челночный бег 3*10м (12-13 лет)

Максим Челноков - 1 место в дисциплине поднимание туловища из положения лежа на спине (12-13 лет)

Дмитрий Фролов - 1 место, челночный бег 3*10м (10-11 лет)

Галина Жалнина - 2 место, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 3 место - челночный бег 3*10м (12-13 лет).

Поздравляем ребят и желаем дальнейших побед во всех предстоящих стартах!

Спортсмены выражают благодарность за справедливое судейство судейскую бригаду НГУ им. П.Ф. Лесгафта под руководством главного судьи соревнований, судьи Всероссийской категории Андрея Борисовича Петрова.