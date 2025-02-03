Сенатор Сергей Перминов в Неделю приемов рассмотрел вопросы из Гатчинского округа

Заявительница-пенсионер, ранее работавшая на местной птицефабрике, рассказала об инициативе открытия аграрного класса в Войсковицкой школе №1, недавно прошедшей реновацию.

По информации сенатора, социальным партнером проекта намерена выступать птицефабрика Войсковицы, филиал холдинга «Северный». Занятия для 9-классников по этому важному направлению экономики субъекта планируется запустить уже с 2025-2026 учебного года.

«У ребят будут время и возможности для выбора пути в жизни. Наш регион производит 40% пищевых продуктов на Северо-Западе. Отрасль будет развиваться», — прокомментировал Сергей Перминов.

Многодетный отец из Гатчины задал вопрос о том, будет ли проводиться ремонт основного здания городского детского сада №13. В ходе приема было уточнено, что в настоящий момент проводится обследование здания и ведется работа по подготовке проектно-сметной документации. После завершения обследования в основном здании детсада до конца текущего года будет проведен косметический ремонт групповых помещений с заменой, при необходимости, сантехнического оборудования.

Сергей Перминов призвал уделить все требуемое внимание процессам в ходе ремонта, чтобы он получился максимально качественным.

Помощь нуждающимся, особенно в вопросах социальной поддержки, это одни из основных компонентов Народной программы «Единой России». Важность этой инициативы заключается в том, что она направлена на улучшение качества жизни граждан, особенно самых уязвимых групп населения.