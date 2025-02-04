«Группа Астра» раскроет российским школьникам все секреты операционных систем на «Уроке цифры»

Первый урок «Группа Астра» посвятила операционной системе (далее – ОС) как неотъемлемой части всех устройств, необходимых в повседневной жизни. Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку реализации национального проекта «Экономика данных», а также национальной цели «Технологическое лидерство».

Урок от разработчика инфраструктурного и системного программного обеспечения (далее – ПО) «Группа Астра» на тему «Секреты операционных систем» пройдет в российских школах с 10 февраля по 2 марта 2025 г. в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры».

Эта инициатива предоставляет учащимся 1 – 11 классов уникальную возможность глубже понять значение ОС, изучить их типы, структуру и функции, тем самым повышая свою компетентность в сфере информационных технологий.

Урок «Секреты операционных систем» включает теоретическую часть (видеолекцию) и практическую – интерактивный тренажер, помогающий в игровой форме ознакомиться со структурой ОС и визуальным обозначением программ, входящих в базовый состав любой ОС.

Тренажер представляет собой лабиринт, из которого можно выбраться только с помощью успешно выполненных заданий. Практические задания распределены по 3 категориям, основанным на возрастных особенностях учеников: для младших (1 – 4 кл.), средних (5 – 9 кл.) и старших классов (10 – 11 кл.) – и отличаются уровнем сложности и объемом, механика для всех трех категорий идентична.

По результатам прохождения тренажера выдается сертификат участника. Урок сопровождается методическими рекомендациями, которые дадут возможность учителям эффективно провести это занятие в классе, а родителям – организовать его для ребенка в домашних условиях.

О том, как в увлекательной форме донести до школьников базовые знания об ОС, преподаватели смогут узнать на вебинаре, который пройдет 6 февраля в 10:00 по московскому времени на сайте проекта https://datalesson.ru/.

К занятию можно приступить на любом устройстве и в удобное время – как в школе, так и дома, самостоятельно либо вместе с учителем или родителями. Для этого необходимо зайти на сайт проекта, выбрать урок от «Группы Астра» и определить подходящий уровень сложности в соответствии со своим возрастом: 1 – 4, 5 – 9 или 10 – 11 классы.

«Цифровая среда, как неотъемлемая часть нашей жизни, стремительно развивается – становится все более сложной и многообразной. Чтобы успешно пользоваться ее возможностями, необходимо повышать уровень знаний в области информационных технологий. Именно поэтому первый «Урок цифры» мы посвятили ОС – системе, которая помогает сделать нашу жизнь наиболее комфортной, способствуя автоматизации технологических процессов и управляя знакомыми всем нам устройствами – от смартфона до современного авиалайнера. Занятие пройдет в увлекательном формате, оно построено таким образом, чтобы максимально заинтересовать темой, как младших школьников, так и старшеклассников и вызвать у них познавательную активность. С уверенностью могу сказать, что нашим уроком будут успешно пользоваться учителя информатики, чтобы доступно раскрыть своим ученикам все секреты ОС», – резюмировала Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».

«Новый «Урок цифры» от «Группы Астра» позволит школьникам в простой и увлекательной форме изучить такие базовые темы, как назначение, функции, основные компоненты ОС. Полученные знания помогут лучше понять, как работают различные девайсы, которые мы используем в повседневной жизни, ведь ОС – это то, что «под капотом» устройства, неотъемлемая часть любого компьютера, ноутбука, смартфона. Урок сочетает в себе теорию и практику, что позволяет лучше усваивать материал, сформировать у детей и молодежи устойчивый интерес к ИТ-технологиям», – отметил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».