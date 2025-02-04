Победы гатчинских ватерполистов

Сборная команда гатчинских школьников-ватерполистов начала новый год с успешных стартов.

Команда младшего возраста одержала две победы над соперниками из Санкт-Петербурга (счет 8:5) и Ярославля (счет 9:4). С самого начала ребята уверенно контролировали ход матча, вели в счете и добились хорошего результата. Старалась вся команда. Судьи особо отметили игру вратаря Макара Лугового, игроков Павла Савушкина, Леонида Дмитриева и Демида Мельника, которые забили красивые голы.

Команда старшего возраста начала с уверенной победы над командой из Санкт-Петербурга (счет 10:3). В решающем матче наши ребята также встретились с командой из Ярославля.

Нападающий Даниил Зброжек на первой же минуте забил гол, и гатчинцы повели в счете. Дальше игра приняла принципиальный характер. Все хотели победить, обстановка накалялась. Ребята на скамейке запасных рвались в бой, но из воды никто не хотел выходить.

Соперник жестко сопротивлялся, но, благодаря боевому настрою, гатчинская команда справилась и довела матч до победы (счет 10:4). Как всегда на высоком уровне играл и выручал команду вратарь Илья Вежин. Судьи отметили красивые голы Егора Никулкина, Кирилла Дмитриева, Савелия Фокина, а также игру Александра Козлова и Дениса Гангана, которые спасали команду в защите.

В 2025 году в рамках проекта «Лига чемпионов «ЦСК ВМФ» спортсмены принимают участие в этапах турнира по водному поло «Кадетские школьные старты». Они проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Кронштадте, Калининграде и других городах воинской и трудовой славы, где получают свое образование кадеты и курсанты военных и гражданских училищ, кадетских корпусов.