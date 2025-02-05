15 школьных команд на волейбольной площадке

В спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена» собрались 15 команд юношей и девушек из школ города Гатчины. После регистрации команд по регламенту соревнований определились подгруппы отборочных игр.

В этом году ребята порадовали игрой – азартной, техничной, непредсказуемой! На площадках кипели недетские страсти, порой эмоции переполняли и тренеров. Такие технические элементы, как блок, подача в прыжке, атакующий удар с укороченной передачей стали не украшением, а обыденностью в играх, что, несомненно, придает зрелищности и, конечно, интриги.

Во второй подгруппе команд юношей при выявлении пары финалистов пришлось считать не только выигранные очки в партиях, но и разницу проигранных и выигранных мячей. Девушки отыграли немного раньше, и борьба между финалистами юношеских команд развернулась на двух площадках. Интересно было везде!

Отмечу эмоциональную атмосферу, достойное поведение игроков и общий настрой. Когда множество разных людей от администрации до рядовых игроков объединены одним общим делом, всё получается. И наш праздник спорта удался!

Победителем Первенства среди команд девушек стала Гатчинская школа № 2, на втором месте – школа № 8, на третьем – школа № 9.

Первое место среди юношеских команд заняла Гатчинская школа № 7, серебряные призеры – школа № 1, бронзовые – лицей № 3.

Лучшими игроками признаны: Анна Холодович, Артём Дорохов, (школа № 7); Анастасия Кузнецова, Ален Шахназарян (школа № 1); Ксения Мана, Ярослав Шпичка (школа № 2); Екатерина Скиридова, Алексей Алексеев (школа №9); Илья Иванков (школа № 11); Алёна Шарамаева, Арсений Воронцов (школа № 8); Николай Скорбин (школа № 4); Яна Хоменко, Егор Флусов (лицей № 3).

Выражаем огромную благодарность организаторам, предусмотревшим всё до мелочей. Это комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального округа, коллектив физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена», учителя и наставники команд: О.Л. Буйчик, И.С. Замятин, В.А. Мотовичёва, А.Н. Тверитинова, И.А. Гладких, А.В. Иванов, Н.А. Ильина, Е.М. Андреева, А.С. Чернов, главный судья соревнований А.Н. Кузнецов, судейская бригада в составе Е. Логиновой, В. Жуковой, А. Дозорцевой, С. Останен.

Татьяна Дозорцева, судья соревнований