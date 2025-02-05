35 лет спустя

Переступив порог любимой школы, началось знакомство с новой (старой) школой. Первым был представлен музей, а рядом – спортивный зал с душевой. Поднялись на третий этаж в актовый зал, оборудованный по последнему слову техники. Всех скорее тянуло в любимые классы. Тут начались добрые воспоминания о своих учителях-предметниках. Это возвращение в свои школьные годы доставило всем большое удовольствие. Вспоминались разные мелочи.

Я была на этой встрече по приглашению учеников, которых учила в начальных классах. Опасалась не всех узнать. К моей большой радости, они сами представлялись. Вспоминались такие моменты, о которых я уже забыла, а для них они были значимыми.

Мне было очень приятно чувствовать благодарность своих учеников – это дороже всех наград.

Когда все разместились за большим общим столом в кафе, как будто в классе, я видела не мальчишек и девчонок, а состоявшихся взрослых людей, которые трудятся в разных сферах. Есть среди них и учителя. У каждого своя жизнь, семьи. Но все они в этот день были снова одним классом. Их общение было настолько дружеским, а воспоминания яркими, что казалось встретилась большая семья.

А чтобы сохранить в памяти эти счастливые моменты, было сделано много фото. Некоторые из них ребята переслали своим одноклассникам – двум Алексеям, которые сейчас находятся в зоне СВО.

Мне было приятно видеть непотерянное поколение, составляющее основу нашего общества. И я могу гордиться своими учениками.

Спасибо вам за минуты счастья, доставленные этой встречей. И особая благодарность Алексею Грибкову.

Лариса Ивановна Корикова