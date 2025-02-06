Медали Первенства России

Гатчинские спортсмены завоевали в актив Ленинградской области 2 медали.

Ксения Черноперова в прыжке в высоту показала отличный результат: она обновила личный рекорд, преодолев планку на высоте 1 метр 77 сантиметров, и заняла 2 место. От своей соперницы она отстала только из-за числа использованных попыток.

В прыжке с шестом Андрей Федотов с первой попытки преодолел планку на высоте 4 м 50 см. Он вошел в призовую тройку в своей категории – завоевал бронзовую медаль.

Максим Соколов в квалификации в толкании ядра обновил свой же рекорд Ленинградкой области! Показал в третьей попытке 16 метров 46 сантиметров, что позволило ему выйти в финал с третьим результатом. И хотя ему не удалось подняться на пьедестал почета после выступления в финале, его результат заслуживает похвалы.

Анастасия Григорьева в толкании ядра в шестой попытке обновила личный рекорд, 13 метров 88 сантиметров, и заняла 6 место.

Все спортсмены – воспитанники Гатчинской спортивной школы №1, тренируются под руководством Олега Дмитриевича Баканова, Татьяны Юрьевны Константиновой и Вячеслава Олеговича Семенова.

Поздравляем спортсменов и тренеров с блестящим выступлением!