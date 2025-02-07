Дудергофские высоты покорились в 31-й раз!

Пробег посвящен полному прорыву блокады Ленинграда и подвигу моряков крейсера «Аврора», погибших на Дудергофских высотах 11 сентября 1941 года. Крейсер находился на ремонте в городе, а вот часть команды и 10 орудий спешно перебросили для защиты Ленинграда с юга на высотки Дудергофа и Киевское шоссе. В неравном бою погибли все моряки, орудия были разбиты или взорваны за неимением снарядов ими самими. Всего на один день ценой своих жизней авроровцам удалось задержать наседавшего врага, но за это время были подготовлены укрепления на Пулковских высотах, которые врагу не покорились. Вот так ковалась Победа, 80-летие которой мы будем праздновать в мае этого года.

В создании мемориала на Дудергофских высотах принимали горячее участие сотрудники ВНИИТрансмаша, директором которого в те годы был Василий Степанович Старовойтов (отец известной правозащитницы Галины Старовойтовой). Во время войны он наладил на Урале выпуск легендарных танков Т-34. Неудивительно, что именно у сотрудников этого института Светланы Павловны и Андрея Николаевича Колобовниковых родилась идея лыжного пробега на мемориал. В 1994 году они создали общественный благотворительный культурно-патриотический фонд «Моя малая родина».

С тех пор всегда в пробеге участвует большая делегация из Сиверской и обязательно школьники. Память у ребят остается на всю жизнь, многие приезжают сюда не раз. Возглавил делегацию в этом году глава Сиверского территориального управления Павел Семенов. В организации лыжного пробега всегда помогает администрация МО «Ульянка» и тренеры-энтузиасты из Санкт-Петербурга. С самого начала в лыжных походах на Дудергофские высоты принимают участие курсанты во главе с мичманом крейсера «Аврора», которые идут всегда первыми под авроровским флагом.

В этом году все собрались к 11 часам у первого по ходу движения монумента - артиллеристам 8 и 9 орудий «Авроры» возле д. Вайя на Киевском шоссе. С авроровским флагом прибыл старший мичман Павел Подолко. В памятном событии принимали участие также курсанты Военно-морской академии из разных стран, которые проходят обучение в Санкт-Петербурге. Все они несли флаги своих государств.

С приветствием к участникам пробега обратилась депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

Идти на лыжах в этом году было особенно трудно: сплошной ледяной каток, чуть припорошенный снегом. Но тем слаще победа! А в этом году, оставив всех лыжников далеко позади, первым к конечной цели - монументу орудию 1 на горе Ореховой - пришел ученик 9 класса Сиверская основной школы Максим Дарьин.

На финише участников пробега приветствовала представитель администрации МО «Ульянка», которая вручила благодарственные грамоты победителям-лыжникам, многолетним организаторам и участникам пробега. Вспомнили добрым словом С.П. Колобовникову, умершую не так давно после продолжительной болезни. А.Н. Колобовников, в силу солидного возраста, передал дело организации будущих походов тренеру из Санкт-Петербурга Виктору Борисовичу Шорохову, который многие годы приезжает сюда с питерскими ребятами - человеку энергичному, преданному фонду «Моя малая родина».

По ходу пробега ко всем монументам были возложены цветы, а потом все подкрепились на полевой кухне горячей гречневой кашей с тушенкой, пирожками и чаем. Спасибо за очень вкусную кашу, которой он ежегодно потчует на высотах Дудергофа, предпринимателю из Сиверского поселения Валерию Геннадиевичу Бачурову. Свою полевую кухню привозит и МО «Ульянка». Пели фронтовые песни, читали стихи. Завершился поход поездкой в Красное Село, откуда 19 января 1944 года и началось освобождение от фашистской блокады Ленинграда. Возле арки Победы была сделана на память общая фотография.

Галина Хохлова