Репетиционный экзамен по математике в 9 классе

Репетиционный экзамен по математике – это возможность для выпускников оценить свои знания перед реальной аттестацией, познакомиться не только с заданиями, но и с деталями процедуры проведения: временными рамками, особенностями заполнения бланков, правилами поведения. Такие тренировки снижают риск технической ошибки со стороны выпускников в условиях стрессовой ситуации и развивают навыки самоконтроля.

Репетиционный экзамен проходил в форме ОГЭ и ГВЭ. Продолжительность выполнения работ, как и на реальном экзамене по математике, — 3 часа 55 минут. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам можно было по желанию увеличить время работы на 1,5 часа.

На репетиции экзамена по математике в форме ОГЭ школьники выполняли 25 заданий. Для получения положительной отметки необходимо было набрать не менее 8 баллов, причем не менее 2-х баллов за решение задач по геометрии.

Участникам ГВЭ предлагалось 14 заданий, положительная отметка ставится от 4-х баллов. Для отдельных категорий обучающихся с ОВЗ работа состояла из 12 заданий и достаточно было набрать 3 балла.

Ученик 9 класса Коммунарской школы № 2 Илья поделился своими впечатлениями: «В начале экзамена я волновался, но организаторы были доброжелательны, и я быстро успокоился. Задания мне попались знакомые, так как много решали на уроках с учителем математики. Я считаю, что такие пробные экзамены очень нужны, чтобы понять, как будет проходить реальный экзамен и быть к нему готовым».

Опыт показывает, что после проведения пробного экзамена к выпускникам приходит осознание серьезности предстоящего испытания, и оставшееся до экзамена время они более ответственно подходят к его подготовке.

Для дополнительной подготовки к ГИА по математике рекомендуется использовать материалы сайта ФИПИ.