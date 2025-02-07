Таицкое поселение: работаем на результат

Бюджет

Основные источники бюджета поселения – это собственные доходы, а также безвозмездные поступления из бюджетов всех уровней.

Собственные доходы, которые включают в себя налоговые и неналоговые поступления, в 2024 году получены в размере 74,9 млн рублей, что на 3,6 млн рублей больше, чем в 2023 году. Из них налоговые поступления, а это НДФЛ, земельный налог, налог на имущество и акцизы, составили 50,5 млн рублей. Неналоговые доходы – 24,4 млн рублей – поступили от аренды и продажи земли, найма и прочих неналоговых доходов.

Один из основных бюджетообразующих налогов и показателей благополучной работы предприятий, налог на доходы физических лиц, поступил в сумме 21,1 млн рублей. Прирост к прошлому году составил 9% или 1,8 млн рублей.

Самыми большими налоговыми поступлениями в бюджет являются налог на имущество физических лиц и земельный налог физических и юридических лиц. Поэтому администрацией ведется постоянная работа с жителями и организациями, не заплатившими налоги. Эта работа дает видимые результаты. Так, поступающие в бюджет имущественный и земельный налоги ежегодно растут, за отчетный год составили 25,8 млн рублей.

Одним из показателей эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом является доход, получаемый от его использования, а именно от предоставления в аренду земельных участков и недвижимого имущества. В 2024 году сумма поступлений от аренды земли и имущества составила 6,9 млн рублей.

В рамках реализации полномочий по распоряжению земельными участками, собственность на которые не разграничена, в бюджет поступило 15,5 млн руб-лей. Был проведен 1 аукцион по продаже 6 земельных участков, 25 земельных участков выкуплено их арендаторами, с 13-ю правообладателями земельных участков заключены соглашения о перераспределении земель в целях увеличения площади земельных участков.

В администрации создана и работает комиссия по сокращению недоимки в местный бюджет. За год было проведено 14 заседаний, в том числе 1 выездная районная комиссия с участием представителей заинтересованных структур. В результате работы комиссии недоимка в бюджеты всех уровней снизилась на 2,5 млн рублей.

Эффективная организация системы муниципальных закупок позволяет экономить бюджетные средства и увеличить возможности муниципального бюджета. В 2024 году экономия средств по результатам проведения 25 электронных аукционов и конкурсов составила 3,4 млн рублей. Эти средства были направлены на благоустройство и ремонт дорог.

За нарушение подрядными организациями сроков выполнения работ взыскано штрафных санкций на общую сумму почти

1 млн рублей.

Безвозмездные поступления из федерального, областного и районного бюджетов в виде дотаций, субсидий, субвенций и трансфертов составили 86,9 млн рублей или 53,7% от доходной части бюджета.

Всего в доходную часть бюджета за отчетный год поступило 161,8 млн рублей.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач поселения, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов.

Расходная часть бюджета на 2024 год составила 167,7 млн рублей.

Основными статьями расходов в 2024 году стали: строительство 2-й очереди культурно-досугового центра, реализация проекта в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», а также ремонт и содержание дорог, оплата уличного освещения, благоустройство, культура и спорт.

ЖКХ и благоустройство

На жилищно-коммунальное хозяйство в 2024 году было израсходовано 34,7 млн рублей.

На оплату электроэнергии по уличному освещению из бюджета было затрачено 3,5 млн рублей. Для комфортного передвижения населения по улицам в темное время суток в 2024 году администрацией проводилась плановая замена вышедших из строя светильников, а также обустроено уличное освещение в жилом массиве Западный. Затраты бюджета составили 1,2 млн рублей. Подготовлена смета на обустройство уличного освещения в массиве Ключевой. Работы по строительству запланированы на 2-й квартал 2025 года.

Затраты на содержание муниципального фонда, в том числе бани, а также перечисления в региональный фонд капитального ремонта составили 4,9 млн рублей.

В 2024 году в рамках обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории поселения были построены два новых источника наружного противопожарного водоснабжения – пожарные резервуары по адресам улица Усадебная, вблизи уч. 29 и деревня Александровка, вблизи д.24. Затраты составили 900 тыс. рублей. В текущем году будут обустроены еще 10 пожарных резервуаров.

Для оздоровления экологической обстановки на территории поселения проводились следующие мероприятия:

- сбор и утилизация автомобильных покрышек. На эти цели из бюджета затрачено 600 тыс. рублей, утилизировано почти

1,5 тысячи покрышек;

- содержание площадок для сбора ТКО, покос травы, уборка общественных пространств. Затраты составили 1 млн рублей;

- спил аварийных деревьев. Спилено и вывезено более 200 деревьев, в том числе и после прошедшего на нашей территории 1 июля урагана, который повалил более 100 деревьев, большая часть которых росла на частных территориях. Израсходовано почти 1,6 млн рублей;

- посадка кустов и деревьев. Высажено 4 вида кустов (общее количество – 260 штук) на ул. Карьерной. По просьбе жителей на ул. Молодежной в д. Нижняя высажено 5 сосен. Израсходовано 500 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий в области охраны окружающий среды расчищена территория возле многоквартирных домов по ул. Пушкина от свалки, образовавшейся на месте старых деревянных сараев, а также убраны свалки в Садовом переулке и на ул. Пионерской. Затраты составили 2,1 млн рублей. Вывезено почти 6000 кубометров мусора. В текущем году работы по ликвидации несанкционированных свалок продолжатся.

В 2024 году администрация продолжила работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. На

ул. Санаторской отремонтированы дворовая территория многоквартирных домов 12 и 14, установлены новые скамейки, а также отремонтирован подъезд к детскому саду. На данные работы при поддержке депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра Владимировича Русских была выделена дополнительная дотация из областного бюджета в размере 3 млн рублей.

По просьбе жителей в д. Александровка вблизи дома 19 на детской площадке заменили игровое оборудование. Затраты составили почти 1 млн рублей.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в отчетном году появилась новая общественная территория на улице Карьерной. По желанию жителей там появилась зона отдыха для взрослого населения, две игровые зоны для детей разного возраста, а также зона для активного отдыха детей – скейтпарк. Стоимость проекта – 14 млн рублей, из которых 9 млн рублей выделены из федерального и областного бюджетов.

В 2025 году в рамках вышеназванной программы будет благоустроена территория между улицами Пушкина и Юного Ленинца. По желанию жителей там появится парковая зона, зона отдыха для взрослого населения, детская игровая зона, спортивная зона (воркаут) и площадка для дрессировки собак.

Дороги

Одна из важнейших составляющих благоустройства населенных пунктов – это ремонт дорог. Состояние дорог, тротуаров, остановок волнует всех – и пешеходов, и автомобилистов. Без обсуждения дорог не обходится ни одна встреча, ни один личный прием.

В 2024 году на содержание и ремонт дорог было израсходовано 14,1 млн рублей.

На средства дорожного фонда были отремонтированы следующие дороги:

- в сплошном асфальтовом исполнении: ул. Крайняя и часть улицы в д. Александровка;

- с применением щебеночно-песчаной смеси: ул. Парковая и ул. Вербная в п. Тайцы; ул. Горская в д. Александровка; ул. Благодатная в д. Тихвинка.

В весенний период 2024 года был выполнен ямочный ремонт на улицах Санаторской, Калинина, Пушкина, Кирова, Островского, Юного Ленинца, Советской и Железнодорожной. Затраты составили 1 млн рублей.

За счет экономии денежных средств по результатам проведенных конкурсных процедур нам удалось дополнительно выполнить подсыпку щебнем улиц Балтийской, Усадебной, Красносельской, Альпийской, Духовной, Земской в массиве жилой застройки вблизи д. Александровка, а также в массивах Ключевой и Восточный.

В рамках мероприятий по безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная дорожная разметка пешеходных переходов по ул. Санаторской. Произведена замена испорченных и утраченных дорожных знаков, установлен знак «Парковка для инвалидов» рядом с детским садом.

Жильё и земля

На территории поселения расположены 76 многоквартирных домов, из них полностью благоустроенных – 18 домов, частично благоустроенных – 12 домов, 46 многоквартирных домов являются неблагоустроенными.

В конце 2024 года дом 14 по ул. Советской и дом 41 по ул. Островского после проведенного инструментального обследования были признаны аварийными.

Всего на территории поселения 22 дома признаны аварийными по факту износа и включены в реестр аварийных домов по Ленинградской области.

В 2024 году была приобретена одна квартира для расселения жилого дома, который был признан аварийным в 2015 году и не попал в программу по расселению, так как это дом блокированной застройки. На эти цели было израсходовано 4,3 млн рублей.

Темпы строительства индивидуальных жилых домом стали снижаться. Так, в отчетном году администрацией было выдано всего 99 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов. Введено в эксплуатацию 40 жилых домов. Всего на территории зарегистрировано почти 3 тысячи индивидуальных домов.

В рамках исполнения областных законов 75-оз и 105-оз администрацией предоставлены бесплатно в собственность 4 земельных участка многодетным семьям и 7 участков в аренду ветеранам боевых действий.

В целях экономического развития территории, а также повышения уровня инвестиционной привлекательности нашего поселения администрацией предоставлено в аренду 3 промышленных земельных участка.

Выданы разрешения на строительство 14 производственных и складских объектов, одного объекта торговой деятельности, 2-х административных зданий (офисов), расположенных в промзоне.

Введены в эксплуатацию 6 производственных объектов, 1 объект торговли, а также здание учебного корпуса с общежитием для учащихся в городке «Весеннее солнце».

В июле 2024 года было получено положительное заключение экспертизы проектной документации на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на площади 5,95 га в массиве вблизи д. Александровка (ул. Дудергофская, ул. Александра Невского и ул. Можайская). В конце прошлого года была подана заявка на получение субсидии из областного бюджета на строительство данного объекта в комитет по строительству Ленинградской области. Заявка находится на рассмотрении.

В 2024 году продолжались работы по постановке на государственный кадастровый учет дорог и земельных участков под дорогами. Всего было постановлено на учет 11 участков и 2 дороги – это улица Благодатная и переулок Огородный.

В связи с введением моратория на проведение проверок в рамках муниципального контроля администрацией Таицкого городского поселения были проведены мероприятия по профилактике нарушения обязательных требований. Так, в рамках муниципального земельного контроля было выдано 15 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, одно из которых направлено в адрес правообладателей земель сельхоз назначения.

Спорт, культура

Организация досуга, обеспечение условий для развития спорта и молодежной политики является неотъемлемой частью успешного развития любой территории.

Для решения данных вопросов на территории поселения созданы все условия: работают Таицкий культурно-досуговый центр и Молодежный центр поселка Тайцы, на функционирование которых из бюджета было выделено более 34 млн рублей.

В отчетном году на базе КДЦ было проведено более 150 различных культурно-массовых мероприятий. Театральный сезон был насыщен новыми премьерами от детского театра «Мэри», Государственного драматического театра «Комедианты». Прошла с огромным успехом премьера спектакля «Ромео и Джульетта» театра-мастерской Андрея Калинина.

В преддверии Нового года в стенах КДЦ была открыта резиденция Деда Мороза, от посещения которой взрослые и дети получили массу положительных эмоций.

Открылись новые студии: классического вокала, прикладного искусства «Маруся», настольного тенниса, скетчинга, йоги, театральная студия «Чародеи», робототехники и программирования, студия «Плюсики» и песочной терапии. Всего на базе КДЦ работает 35 студий.

В течение прошлого года воспитанники студий и коллективы КДЦ активно принимали участие в фестивалях и конкурсах различного уровня, от областных до международных, и всегда становились призерами и победителями.

Неотъемлемой частью в структуре КДЦ является поселковая библиотека, сотрудники которой организуют книжные, художественные выставки, лекции и встречи писателей к знаменательным и памятным датам, проводят викторины, игры для детей начального школьного возраста. За отчетный год было проведено более 100 различных мероприятий.

Работа Молодежного центра была направлена на организацию досуга молодежи, а также на развитие массового спорта в поселении. На его базе создан Молодежный совет поселка Тайцы, а также функционируют различные спортивные секции.

Сотрудники и воспитанники учреждения принимают активное участие в соревнованиях различного уровня, от районных до международных, где всегда занимают призовые места.

В рамках программы по временному трудоустройству подростков в свободное от учебы время в летний период были созданы две трудовые бригады – трудоустроено 30 подростков, которые выполняли работы по благоустройству поселка.

Большую роль в жизни поселения играют общественные организации, среди которых совет ветеранов под руководством Людмилы Анатольевны Ашмариной, волонтерский клуб «Тайро» под руководством Елены Юрьевны Никоновой, Женсовет.

Актив совета ветеранов всегда принимает участие в памятных и значимых событиях нашего поселения, проводит встречи со школьниками и воспитанниками детского сада. Ветераны поселения не забыты вниманием: на юбилейные даты совет ветеранов организует поздравления на дому для юбиляров.

Ребята из «Тайро», помимо волонтерских проектов, активно участвуют в праздничных и памятных поселковых мероприятиях, субботниках, а также в районных акциях – таких, как «День России», «Георгиевская ленточка» и «Свеча памяти», занимаются благоустройством памятных мест.

Активисты Женсовета организуют и проводят такие мероприятия, как «Забег поколений», Новогодняя елка, различные фотоконкурсы и «Хоровод дружбы».

Планы на 2025 год:

1. В сфере дорожной деятельности:

- капитальный ремонт ул. Санаторской;

- ремонт улиц Первомайской, Новоселов, Пионерской, Евгеньевской, Железнодорожной, Красногвардейского переулка;

- будут отремонтированы

ул. Некрасова (от ул. Тургенева до ул. Комсомольской) и ул. Капитана Желтого (от ул. Механизаторов до ул. Комсомольской);

- в д. Истинка отремонтируют подъезд к ул. Ореховая горка, будет обустроено дорожное покрытие на ул. Отрадной;

- будут приведены в порядок пешеходные дорожки по ул. Садовой вдоль школы и по ул. Санаторской вдоль домов 5, 12 и 14;

- рядом с Привокзальной площадью в Садовом переулке будет обустроена парковка, а парковка на углу улицы Юного Ленинца и Гатчинского шоссе будет отремонтирована.

2. В сфере благоустройства:

- будет отремонтирована дворовая территория многоквартирных домов 123,125 и 127 на

ул. Островского;

- в массиве Ключевой будет обустроено уличное освещение;

- в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» будет благо-устроена общественная территория между улицами Пушкина и Юного Ленинца;

- в д. Тихвинка будет оборудована детская площадка;

- на спортивной площадке, которая расположена рядом с администрацией, будет заменено резиновое покрытие.

Запланировано строительство 10 пожарных резервуаров.

Еще много вопросов и проблем возникнет в течение года, которые надо будет решать и выполнять при тесном взаимодействии органов местного само-управления и населения.

Я уверена, что слаженная работа приведет нас к успеху. Ведь позитивные изменения – это результат совместной работы правительства Ленинградской области, депутатов всех уровней, администрации Гатчинского муниципального округа, руководителей предприятий и организаций и жителей поселения. За что всем большое спасибо!