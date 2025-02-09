Пудостьское поселение: итоги и перспективы

- На территории поселения расположено 28 населенных пунктов. Численность постоянного населения на 1 января 2025 г. составила 12722 человек.

В экономике поселения занято 1972 человека. Среднемесячная заработная плата одного работника (по крупным и средним предприятиям) в 2024 г. выросла на 128,8% к уровню предыдущего года и составила 81206 рублей.

По данным статистики на 1 января 2025 г. на территории поселения зарегистрировано 190 организаций и 346 индивидуальных предпринимателей.

На территории поселения располагаются: 41 объект торговли (в том числе 13 субъектов нестационарной торговли); 9 предприятий общественного питания; 7 предприятий, оказывающих бытовые услуги населению. Также население обслуживали 5 автолавок.

В 2024 году в администрацию поселения поступило 190 письменных обращений. Издано 815 постановление, в т.ч. 358 по присвоению адресов жилым домам и земельным участкам. Выдано 778 справок.

В 2024 году на территории нашего поселения предоставлено 6 земельных участков участникам СВО и ветеранам боевых действий. Не обеспечено на 1 января 2025 года земельными участками 38 многодетных семей и 44 семьи ветеранов боевых действий, участников СВО и инвалидов, проживающих в Пудостьском поселении.

Администрацией поселения проведены работы по оформлению 52 объектов в муниципальную собственность и работы по оформлению шести безхозяйных объектов на территории поселения, подготовлены два акта обследования и сняты с регистрационного учета расселенные и снесенные аварийные дома.

Бюджет

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории муниципального образования Пудостьское сельское поселение является бюджет.

Доходы поселения за 2024 год, с учетом безвозмездных поступлений от других бюджетов РФ (дотации, субвенции) составили 170,3 млн рублей, что составляет 102% к утвержденному годовому плану. Собственные доходы бюджета поселения (налоговые, неналоговые) составили 56,9 млн рублей – 106,2% от запланированных. Доля собственных доходов в общей сумме поступивших доходов – 33,4 %.

Расходная часть бюджета поселения за 2024 год исполнена в сумме 170,8 млн рублей, что составляет 99,5% к годовому плану.

В 2024 году было проведено 11 аукционов на сумму 75 млн рублей. По результатам проведения аукционов экономия составила 7,3 млн рублей. Так же за нарушение сроков исполнения контрактов в бюджет поселения поступило 356,3 тыс. рублей штрафов и пеней.

Благоустройство

Одно из основных направлений работы администрации – это благоустройство населенных пунктов поселения. В 2024 году по разделу «Национальная экономика» израсходовано 48 млн

рублей. По подразделу «Дорожное хозяйство» расходы составили 47,3 млн рублей, в том числе:

- в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» проведен ремонт дворовой территории в пос. Пудость, ул. Зайончковского, дома 12,13;

- в рамках реализации областного закона Ленинградской области №147-оз от 28.12.2018 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» проведен ремонт участка автомобильной дороги в д. Покизен-Пурская, ул. Речная;

- в рамках областного закона №03-оз от 15.01.2018 г. «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» проведен ремонт участка автомобильной дороги в пос. Пудость от улицы Половинкиной в сторону мемориала «Гвоздика»;

- в рамках реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории Гатчинского муниципального района, в части выполнения работ по капитальному ремонту объектов общественной инфраструктуры, проведен капитальный ремонт автомобильных дорог в д. Малая Оровка, улицы Лесной в д. Ивановка и участка улицы Шоссейной в пос. Мыза-Ивановка;

Денежные средства по подразделу «Дорожное хозяйство» также израсходованы на:

- содержание автодорог (расчистка от снега, подсыпка песком, грейдерование, подсыпка щебнем);

- очистку водопропускных канав и укладка труб, устройство водоотведения в пос. Мыза-Ивановка

- разработку и экспертизу смет по ремонту дорог и дворовых территорий;

- технический надзор за выполнением работ;

- мероприятия по безопасности дорожного движения;

- ремонт участков дорог в пос. Пудость (Береговой пер.), пос. Терволово (Гатчинское шоссе), д. Алапурская, д. Сокколово;

- нанесение дорожной разметки в пос. Терволово;

- ремонт парковки у здания администрации поселения.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» израсходовано 940 тыс. рублей, в том числе на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, поддержку малого и среднего предпринимательства, мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства.

В 2024 году по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» израсходовано 40 млн рублей. По подразделу «Благоустройство» расходы составили 35,4 млн руб-лей (из федерального бюджета – 2,4 млн рублей, из бюджета Ленинградской области – 10,2 млн рублей, из местного бюджета – 27,4 млн рублей), в том числе:

- в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского израсходовано 580,7 тыс. рублей;

- на оплату электроэнергии уличного освещения населенных пунктов, обслуживание сетей уличного освещения, за технологическое присоединение к электрическим сетям, приобретение энергосберегающих уличных светильников израсходовано 5,2 млн рублей;

- в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» установлено 7 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на сумму 2,4 млн рублей. В поселении имеется 54 оборудованных места накопления твердых коммунальных отходов;

- в рамках реализации государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» оборудован сквер Семейный в д. Большое Рейзино у домов 31 и 36 на сумму 9,7 млн рублей;

- в рамках реализации областного закона №147-оз от 28.12.2018 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» проведено благоустройство территории, прилегающей к детскому саду в д. Ивановка на сумму

4,1 млн рублей;

- в рамках областного закона №03-оз от 15.01.2018 г. «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» обустроена пешеходная дорожка в

пос. Пудость в сторону школы на сумму 404,4 тыс. рублей;

- в рамках реализации государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» приобретено и установлено спортивное оборудование на площадку в д. Алапурская и приобретены и установлены спортивные тренажеры в пос. Пудость на сумму 789,5 тыс. рублей;

- на содержание и уборку территории от мусора израсходовано 5,6 млн рублей (в том числе из бюджета района – 1,5 млн рублей). За 2024 год с территории поселения убрано 12 стихийных свалок;

- прочие мероприятия по благоустройству выполнены на сумму 6,5 млн рублей, в том числе выполнены работы по окашиванию травы, по опиловке аварийных деревьев, выполнена акарицидная обработка территории от клещей, приобретены скамьи и урны с логотипом (в пос. Пудость, пос. Терволово, д. Ивановка), составлена сметная документация для ремонта дорог, проведены работы по осмотру и техническому обслуживанию детских и спортивных площадок, подготовлен проект благоустройства общественного пространства в

д. Ивановка, проведены работы по озеленению территории в

пос. Пудость, проведены работы по монтажу и демонтажу уличных новогодних елок (в пос. Пудость, пос. Терволово и д. Большое Рейзино), проведен ремонт контейнерной площадки в пос. Пудость на ул. Зайончковского и ремонт павильона для сбора ТКО в д. Кямяря, проведено благоустройство проездов и устройство парковки у здания в пос. Пудость на ул. Половинкиной, д.93 и другое.

Подводя итог проделанной работе по благоустройству, хочу сказать слова благодарности всем, кто участвовал в этой работе. Это наши депутаты, наши старосты, которые всегда помогают нам в работе с населением, обращают внимание на важные проблемы. Мы очень благодарны школьным бригадам и руководителям этих бригад за проделанную работу в 2024 году. Мы благодарны нашим активным местным жителям, которые помогают в работе по благоустройству населенных пунктов и очень надеемся, что все больше людей будут проявлять свою активную позицию в жизни и благоустройстве поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу «Жилищное хозяйство» израсходовано 2,9 млн рублей, в том числе:

- оплачены взносы в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» на сумму 1 967,1 тыс. рублей;

- перечислены денежные средства Гатчинскому муниципальному району по переданным полномочиям на реализацию прав граждан для участия в федеральных, региональных и муниципальных целевых программах, на получение субсидий для приобретения (строительства) жилья в сумме 71,6 тыс. рублей;

- на прочие работы и услуги израсходовано 912,5 тыс. рублей, в том числе произведены расчеты с АО «ЕИРЦ» МО Гатчинский район за услуги по расчетам начислений за найм жилых помещений от населения, проведены ремонтные, сантехнические и электромонтажные работы в муниципальных квартирах, произведена оплата за содержание свободных муниципальных жилых помещений, оплачены услуги строительного контроля по капитальному ремонту фундамента жилого дома 4 в д. Ивановка, оплачены услуги за предоставление генератора в пос. Пудость на ул. Зайончковского к дому 15, корпуса 1, 2, 3.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» израсходовано 1,7 млн рублей, в том числе оплачено отопление свободного муниципального жилого фонда и свободных помещений здания банно-прачечного комбината, перечислены денежные средства Гатчинскому муниципальному району по переданным полномочиям, оплачена электроэнергия на котельной и водозаборе, обслуживающих жилые дома Лесосеменной станции в пос. Терволово, оплачены работы за техобслуживание сетей трех газопроводов, находящихся в муниципальной собственности, проведена замена оконных блоков в свободном помещении по адресу пос. Пудость, ул. Половинкиной, д.93, разработаны и согласованы схемы газопотребления д. Кезелево, д. Петрово, д. Мута-Кюля, д. Скворицы

На 01.01.2025 года задолженность населения за найм жилых помещений составляет 2,7 млн рублей. Ведется претензионная работа с неплательщиками, в прошедшем году взыскано с граждан 314,3 тысяч рублей.

По состоянию на 01.01.2025 г. 6 семей состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 34 семьи признаны нуждающимися для участия в программах.

В течение 2024 года 16 семей сняты с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий по разным основаниям, в том числе девяти семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилых помещений.

Газификация

В прошедшем году продолжилась работа по газификации населенных пунктов поселения. В настоящее время газифицированы 16 населенных пунктов из 28 расположенных на территории поселения, в которых проживают 95% жителей нашего поселения.

Согласована схема размещения межпоселкового газопровода д. Ивановка, д. Мута-Кюля, д. Скворицы с отводами на д. Петрово и д. Кезелево.

В 2024 году администрацией поселения разработаны схемы газификации д. Петрово, д. Мута-Кюля, д. Скворицы, д. Кезелево и выполнены работы по газификации Рейзинского сельского клуба.

В прошлом году был газифицирован православный храм в пос. Пудость благодаря усилиям настоятеля Аркадия Николя.

К сожалению, прокладка распределительных газопроводов и газопроводов-вводов ведет к нарушению целостности дорожного покрытия автомобильных дорог и проездов в населенных пунктах. Администрация поселения контролирует состояние мест прокладки газопроводов и обязывает подрядчиков проводить работы по восстановлению элементов благоустройства. Надо отметить, что в этом нам помогают и сами жители населенных пунктов.

На балансе администрации поселения находятся 3 распределительных газопровода общей протяженностью 12,5 км. Для технического обслуживания газопроводов были заключены договоры с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на сумму 221,7 тыс. рублей.

Социальная работа

Одним из важных направлений работы администрации является социальная сфера, направленная на улучшение качества жизни населения.

На территории поселения проживают 18 опекаемых детей и 39 детей инвалидов.

На 1 января 2025 г. на территории поселения проживают 45 ветеранов Великой Отечественной войны.

Администрация работает в тесном контакте с Советом ветеранов поселения. Традиционно проводятся мероприятия ко всем памятным датам, ветераны принимают активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, за что мы говорим им огромное спасибо.

Ежегодно на территории поселения проводится благоустройство воинских захоронений.

В рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» проведены реставрационные работы на двух из

шести памятников, расположенных на территории поселение, являющихся объектами культурного наследия регионального значения. Это:

- «Памятник-стела на месте, где советский воин А.В. Сохнов повторил подвиг А. Матросова в январе 1944 г.» в д. Педлино;

- «Братское кладбище советских воинов и местных жителей, погибших в фашистском концлагере 1941–1944 гг.» в д. Скворицы.

Заказчиком работ выступало ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия».

Большую помощь в поддержании данных объектов оказывают подростковые трудовые бригады, школы поселения, ООО «Ритуал». Мы не должны забывать места воинской славы нашего народа. Наша задача – воспитывать патриотизм в наших детях. И все, кто помогает следить за порядком, за чистотой каждого из памятников, отдают свою дань уважения нашей истории, своим предкам, своей Родине.

Мы говорим большое спасибо нашим волонтерам, неравнодушным жителям поселения, которые оказывают посильную помощь нашим военнослужащим – участникам специальной военной операции. Сегодня стал актуальным лозунг «Все для фронта – все для Победы».

В 2024 г. были приобретены подарки для жителей блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны, членов Совета ветеранов поселения, работников учреждений культуры и детей работников учреждений культуры. Администрацией поселения ведется работа с семьями участников специальной военной операции – проводим поздравление с днями рождений и новогодними праздниками.

Администрация поселения благодарит индивидуального предпринимателя Александра Свердлина за приобретение

24 наборов канцелярских товаров для первоклассников нашего поселения.

Молодёжная политика

В 2024 году по разделу «Образование», подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» израсходовано 1,1 млн руб-лей, в том числе основные расходы, оплата труда подростковых трудовых бригад, на сумму

761,9 тыс. рублей. В 2024 году работали три бригады (23 подростка и 3 бригадира), которые занимались благоустройством и очисткой населенных пунктов поселения от мусора.

Молодежный совет и Клуб молодых семей поселения принимают активное участие в реализации молодежной политики в поселении, привлекают к своей работе подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Команда Молодежного совета вышла в финал XVI Фестиваля молодых избирателей Ленинградской области, где завоевали приз зрительских симпатий, а также приняла участие в VII открытой спартакиаде Молодежных советов Гатчинского района (по итогам всех этапов команды поселения заняли 1 и 2 место) и заняла 2 место в интеллектуальной викторине «Связь поколений».

Спорт

Из бюджета Пудостьского поселения по разделу «Физическая культура и спорт», подразделу «Массовый спорт» израсходовано 3,8 млн рублей, в том числе выплачена заработная плата с начислениями спортинструкторам – 1,2 млн рублей; оплачены заявочные взносы команд за участие в соревнованиях – 967,5 тысяч рублей; приобретен спортивный инвентарь и спортивная форма, канцелярские и хозяйственные товары, проведены спортивные мероприятия – 293 тыс. рублей; оплачены транспортные услуги для доставки команд на соревнования - 242 тыс. рублей. На содержание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в пос. Терволово израсходовано 970,8 тыс. рублей. Приобретен уличный тренажер в пос. Пудость на сумму 135,8 тыс. рублей.

В прошедшем году наши спортсмены показывали хорошие результаты. Назову некоторые из них:

- команда Пудостьского поселения заняла 1 место на областных сельских спортивных играх по городошному спорту, 1 место на первенстве ГМР по городошному спорту;

- команда мужчин поселения заняла 1 место и команда юношей 2009–2010 годов рождения заняла 2 место в Первенстве ГМР по футзалу;

- команда мальчиков 2013–2014 годов рождения заняла 2 место в турнире по футболу «Кубок Гартвига»;

- команда мужчин заняла 1 место на Первенстве ГМР по баскетболу;

- сборная команда Пудостьского поселения заняла 2 место на чемпионате СПб хоккейной лиги и 2 место в Кубке СПб хоккейной лиги – Кубок Победы.

В 2024 году подводили итоги районного смотра-конкурса по организации работы по физической культуре и спорту в поселениях за 2023 год, где наше поселение заняло 1 место.

Важной задачей остается привлечение большего числа людей к активным занятиям физической культурой, здоровому образу жизни, развитие и популяризация простых и доступных видов спорта.

Культура

Пудостьский культурно-спортивный комплекс (в состав которого входят Пудостьский КДЦ, Терволовский СДК, Рейзинский сельский клуб, три библиотеки) проводит работу по организации самодеятельного творчества, организует досуг населения и проводит культурно-массовые мероприятия.

По разделу «Культура» в 2024 году израсходовано 46,6 млн руб-лей, в том числе основные расходы на заработную плату с начислениями работникам культуры – 23,2 млн рублей; на оплату коммунальных услуг зданий –

3,9 млн рублей; на оплату услуг по содержанию имущества –

3,8 млн рублей; на проведение культурно-массовых мероприятий – 921 тыс. рублей; на оплату транспортных услуг за перевозку коллективов на мероприятия – 218,1 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» проведен ремонт части помещений Пудостьского КДЦ на сумму 9 млн рублей. В рамках реализации государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» приобретена мебель, световое, звуковое оборудование и баян в Пудостьский КДЦ на сумму 1 052,6 тыс. рублей. Проведен монтаж и пуско-наладка оборудования газификации Рейзинского сельского клуба на сумму 403,3 тыс. рублей.

Коллективы поселения принимают участие не только в мероприятиях своего поселения, но и в мероприятиях, проводимых на региональном и районном уровнях, участвуют во Всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. В 2023 году пополнили свои активы новыми наградами ансамбль русской песни «Россияночка», вокально-эстрадная студия «Хорус», хореографический коллектив «Арабески», студия танца хип-хоп Пудостьского КДЦ; танцевальный коллектив «В движении», театральная студия «Непоседы», хореографический ансамбль «Первоцвет», ансамбль русской песни «Хорошее настроение», вокальная студия «Клевер», кружок рисования и лепки «Мозаика» (Рейзинский СК), вокальный коллектив «С песней по жизни» (Терволовский СДК), вокальный ансамбль «Звездочки» Рейзинского СДК.

Гордимся!

Семья Зудиных Вячеслав Федорович и Татьяна Ивановна из поселка Пудость награждены медалью «За любовь и верность».

Семья Ивановых Александр и Анна из пос. Терволово участвовали в конкурсе «Почетная семья Гатчинского муниципального района».

Семья Думиновых-Григорьевых стали участниками Всероссийского конкурса «Семья года».

Семья Нагорнюк Александр и Ольга из поселка Терволово стали победителями в номинации «Связь поколений» XIII районного фестиваля молодых семей «Все начинается с семьи».

Андрей Николаевич Клементьев получил диплом за участие в районном конкурсе «Человек слова и дела–2023».

Ольга Валерьевна Голова получила диплом за участие в районном конкурсе «Женщина года – 2023».

Ольга Александровна Отти заняла 2 место в номинации «Ветеранское подворье» в районном конкурсе «Подворье–2024».

Большое спасибо всем участникам конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, прославляющих нашу малую Родину – Пудостьское сельское поселение.

Задачи на 2025 год

1. Реализовать проект по программе «Комфортная городская среда» – строительство сквера «Сказка» в д. Ивановка.

2. Провести ремонт и благо-устройство дворовых территорий в д. Большое Рейзино, дома 76–78 и 32–35.

3. Провести частичное благоустройство территории в пос. Пудость на ул. Половинкиной, д. 93.

4. Провести ремонт дорог в деревнях Кямяря, Хюттелево, Пеушалово, Большое Рейзино, Черново, пос. Мыза-Ивановка (ул. Гатчинская мельница), пос. Пудость.

5. Продолжить работы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации систем наружного освещения.

6. Продолжить работы по газификации населенных пунктов поселения.

Главный ресурс и главная ценность нашего поселения – это его жители. И мы должны прилагать все усилия, чтобы делать их жизнь лучше. Только совместными усилиями, помогая, понимая и слыша друг друга мы сможем сделать жизнь в нашем поселении более комфортной.