Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

11.02.2025 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Кобрино;

п. Прибытково;

д. Мельница;

тер. СНТ Бригантина. 

 

11.02.2025 с 09:30 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Александровка.

 

11.02.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Терволово;

д. Куйдузи;

д. Кезелево;

д. Пеушалово.

 

11.02.2025 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Шпаньково (частично).

 

11.02.25 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

г. Гатчина: ул. Киевская д.3, 5 (маг.)  