Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
11.02.2025 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Кобрино;
п. Прибытково;
д. Мельница;
тер. СНТ Бригантина.
11.02.2025 с 09:30 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Александровка.
11.02.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
п. Терволово;
д. Куйдузи;
д. Кезелево;
д. Пеушалово.
11.02.2025 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Шпаньково (частично).
11.02.25 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
г. Гатчина: ул. Киевская д.3, 5 (маг.)
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.