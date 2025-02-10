Президентская библиотека проводит веб-квест, посвящённый А. С. Пушкину

Старт веб-квесту будет дан в 13:00 в рамках конференции-вебинара «День памяти А. С. Пушкина в Президентской библиотеке», которая состоится 10 февраля 2025 года. На специальной платформе (https://forms.gle/3TjmdyLbEfYi3Ktv7) все желающие смогут ответить на вопросы о писателе. Ограничений по возрасту и месту проживания нет.

Проходя задания веб-квеста, участники откроют для себя малоизвестные факты из биографии Пушкина, погрузятся в дореволюционные издания о его творчестве, познакомятся с воспоминаниями современников поэта.

Вопросы, основанные на материалах из фонда Президентской библиотеки и Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, дополнят задания по поиску экспонатов в виртуальных проектах Государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника А.С.Пушкина «Болдино» и Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Каждый вопрос будет сопровожден полезными ссылками на источники, которые направят на нужный фрагмент из электронных экземпляров книг для поиска.

Облегчить работу с экспонатами виртуальных музеев помогут предложенные скриншоты с подсказками.

Имена победителей веб-квеста будут объявлены 25 февраля 2025 года. Им вручат памятные подарки от Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, Президентской библиотеки и Всероссийского музея А. С. Пушкина. Каждый участник получит свидетельство о прохождении веб-квеста.

Подготовиться к участию в веб-квесте помогут материалы электронной коллекции Президентской библиотеки «А. С. Пушкин (1799–1837)». В подборку вошли цифровые копии книг, статей, архивных документов, авторефератов диссертаций, видеофильмов, изобразительных и других материалов, рассказывающих о жизни и творчестве поэта и деятельности государства по сохранению памяти о нём.

По вопросам участия в веб-квесте необходимо обращаться по телефону+7 (8412) 63-44-51 или по электронной почте: echz.penza@yandex.ru.

Контактное лицо со стороны Пензенского регионального центра Президентской библиотеки – Ольга Владимировна Перепёлкина.