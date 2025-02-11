Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
12.02.2025 с 10:00 до 17:00
Таицкое ГП:
д Малая Ивановка.
12.02.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
п. Терволово (часть),
д. Куйдузи,
д. Кезелево,
д. Пеушалово,
12.02.2025 с 10:00 до 17:00 (кратковременно 2 раза на 30 минут)
Пудостьское СП:
п. Терволово (часть).
12.02.2025 с 10:00 до 17:00 (в период на 2-3 часа)
Коммунарское ГП
г. Коммунар (часть),
СТ «Южное»
12.02.2025 с 10:00 до 17:00 (в период на 2-3 часа)
Пудомягское СП
д. Вяхтелево.
12.02.2025 с 10:00 до 13:00
г. Гатчина:
г. Гатчина – промзона.
12.02.2025 с 10:00 до 17:00
Кобринское СП:
п. Высокоключевой.
12.02.25 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
г. Гатчина: ул. Мастеровая б/н;
СНТ "Буревестник";
СНТ "Электронстандарт";
СНТ "Погат".
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