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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

12.02.2025 с 10:00 до 17:00

Таицкое ГП:

д Малая Ивановка.

 

12.02.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Терволово (часть),

д. Куйдузи,

д. Кезелево,

д. Пеушалово,

 

12.02.2025 с 10:00 до 17:00 (кратковременно 2 раза на 30 минут)

Пудостьское СП:

п. Терволово (часть).

 

12.02.2025 с 10:00 до 17:00 (в период на 2-3 часа)

Коммунарское ГП

г. Коммунар (часть),

СТ «Южное»

 

12.02.2025 с 10:00 до 17:00 (в период на 2-3 часа)

Пудомягское СП

д. Вяхтелево.

 

12.02.2025 с 10:00 до 13:00

г. Гатчина:

г. Гатчина – промзона. 

 

12.02.2025 с 10:00 до 17:00

Кобринское СП:

п. Высокоключевой.     

 

12.02.25 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина: 

г. Гатчина: ул. Мастеровая б/н; 

СНТ "Буревестник"; 

СНТ "Электронстандарт"; 

СНТ "Погат".         