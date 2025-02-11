Ленобласть увеличивает единовременную выплату контрактникам СВО
До 2 500 000 рублей увеличена выплата в Ленобласти при заключении контракта для участия в СВО.
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Региональная выплата включает в себя земельный сертификат на участок в области, взамен которого можно получить денежный эквивалент в размере 419,6 тысяч рублей.
При заключении контракта денежные и иные меры поддержки доступны для военнослужащих из всех регионов России.
Пункт отбора на военную службу по контракту по Ленинградской области: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 90, корп. 3
Телефон: 8 800 444-11-47.
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