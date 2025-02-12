Председатель Совета Федерации высоко оценила темпы развития Ленинградской области

Участниками встречи также стали председатель Законодательного собрания региона Сергей Бебенин и сенаторы от Ленинградской области Сергей Перминов и Дмитрий Василенко.

Глава региона представил проект реконструкции и развития музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни». По его словам, в конкурсе участвовали 30 молодых коллективов архитекторов и дизайнеров.

«Мы подошли бережно к тем памятникам, которые уже есть, и вписали их в новую концепцию. Переплетается современная эпоха и история Дороги жизни», - сказал Александр Дрозденко.

Валентина Матвиенко назвала проект масштабным и важным не только для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и для всей страны.

Глава СФ поблагодарила губернатора за сохранение памяти о ленинградцах, воевавших в годы Великой Отечественной войны, и за теплое отношение к блокадникам и ветеранам ВОВ.

«В год 80-летия Победы важно насытить нашу жизнь воспоминаниями о людях, которые победили фашизм и освободили Ленинград», - сказала она.

Губернатор Ленинградской области сообщил, что в регионе не только сохраняют памятники истории, но и открывают новые: за пять лет открыто 8 новых музеев, посвященных Ленинградской битве, в том числе мемориал мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Валентина Матвиенко и Александр Дрозденко также обсудили социально-экономическое развитие региона.

«Внимательно слежу, как идет экономическое развитие области, какие проекты реализуются. За последние годы Ленинградская область получила мощное развитие в самых разных сферах. Эффективно используются географическое положение, мощности региона, его потенциал. И жители замечают эти позитивные изменения», - подчеркнула спикер СФ.

Губернатор отметил, что в 2024 году регион выполнил все социальные обязательства в рамках национальных проектов и завершил год с профицитом бюджета.