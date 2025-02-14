Автобусное сообщение в Гатчинском округе: что нового?

В понедельник традиционный прямой эфир главы администрации Гатчинского округа Людмилы Нещадим был посвящен транспортной реформе: на каком этапе она находится, каковы основные задачи и с какими трудностями приходится сталкиваться в процессе. В эфире приняли участие ответственные лица, включая представителей компаний-перевозчиков.

На Гатчинский округ равняются

Председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк рассказал, что обновлены практически все транспортные средства, которые работают по региональному заказу, т.е. на смежных межрегиональных маршрутах, и идут из районов к станциям метро в Петербурге – это порядка 450 автобусов на более чем 90 маршрутах. Дело затратное, транспортные средства стоят дорого: автобус среднего класса – порядка 10 млн рублей, большого класса – около 17 млн, поэтому основная задача комитетом решена.

Вторая задача – цифровизация. Это и стационарные валидаторы, которые в обязательном порядке должны быть во всех автобусах, это и интеллектуальные видео над каждой дверью автобуса с датчиками пассажиропотока, с возможностью проследить за поведением пассажира и за тем, где наибольшее количество народу садится в автобус, и где – высаживается, чтобы увеличить класс автобусов там, где это возможно, либо сократить интервалы движения, дабы предоставить пассажирам больший комфорт.

Плюс развиваются цифровые сервисы. Государственная информационная система полностью модернизирована, расписание движения любого автобуса скоро можно будет отследить на сайте комитета по транспорту.

Михаил Присяжнюк поблагодарил гатчинцев и руководство округа:

- Лучшая транспортная работа ведется именно в Гатчинском округе на ваших муниципальных маршрутах. Все другие районы обращают внимание на то, что наилучший подвижной состав работает именно в Гатчинском округе. Знаю, что на это были потрачены значительные средства. Гатчинский район первым вошел в транспортную реформу.

Контракт на 7 лет

О том, как организованы пассажирские перевозки на территории Гатчинского округа, рассказал заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Александр Супренок:

- В 2024 году мы первыми в Ленинградской области заключили муниципальный контракт на организацию пассажирских перевозок – на семь лет. Подрядчиком стала компания «Транс Балт», которая имеет опыт работы на гатчинской территории. Сегодня в Гатчинском округе работает 36 автобусных маршрутов. Подвижной состав подходил уже к полному списанию, поэтому было закуплено 69 новых автобусов комфортного класса, все с низкой посадкой. Многие приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров.

Как сказал Александр Супренок, была проведена оптимизация маршрутной сети Гатчинского округа, систематизированы обращения граждан с предложениями по организации работы автобусов, увеличено количество рейсов. Были продлены маршруты и время работы автобусов, организован заезд в населенные пункты, где раньше не было транспортного сообщения.

- Сегодня город и район активно развиваются, и нам необходимо снова оптимизировать маршруты, увеличивать время работы и количество рейсов, с заездами в новые микрорайоны, – заметил Александр Алексеевич. – Например, маршрут № 530 продлен до деревни Фьюнатово, с которой вообще не было сообщения, маршрут № 513 продлен до поселка Высокоключевой. Значительно увеличился пробег автобусов по всем муниципальным маршрутам Гатчинского округа. В рамках этой реформы компанией «Транс Балт» обновлен подвижной состав.

На линии работают новые автобусы марки «Волгобас» большого и среднего класса. Автобусы отвечают современным требованиям: низкий пол, доступность для маломобильных пассажиров, современная система информирования, интеллектуальная помощь водителю. Автобусы работают на компрессионном природном газе. Это чистый, экологический вид топлива, который впервые применятся на территории Гатчинского округа. Все автобусы оснащены звуковыми автоинформаторами, электронным информационным табло и электронными маршрутными указателями в соответствии с требованиями контракта, а также контрольно-кассовой техникой, обеспечивающей возможность наличной и безналичной оплаты проезда и выдачи пассажирам кассовых чеков. Движение всех автобусов в реальном времени на пригородных маршрутах можно отслеживать с помощью «Яндекс.Карт».

В Заячий Ремиз пойдёт автобус

Что касается территории города Гатчины, Александр Супренок упомянул, что в 2025 году заканчивается действующий контракт по организации пассажирских перевозок с ИП Крылов и ИП Дронин. Администрация ведет активную работу по подготовке к заключению нового контракта, в рамках которого также планируется оптимизация маршрутной сети города Гатчины, чем сегодня и занимаются специалисты отдела дорожного хозяйства с перевозчиками. Рассматриваются вопросы увеличения рейсов, продления времени работы автобусов, планируется полное обновление подвижного состава.

На вопрос жителей, планируется ли организовать автобусный маршрут в Заячий Ремиз, ответила Людмила Нещадим:

- Да, либо будет продлен существующий маршрут, либо определен новый, с учетом того, что в этом году запланирован ремонт улицы Авиатриссы Зверевой, а в 2026-м – ремонт бульвара Авиаторов и улицы Красных Военлетов

«Третий парк» вышел на линию

Вопросы, которые задавали жители в ходе прямого эфира, сосредоточились вокруг Коммунарского направления. Михаил Присяжнюк ответил и про новые автобусы, и про маршруты, и про перевозчика.

- Смена перевозчика произошла, и в прошлую пятницу в Гатчинском округе появился новый перевозчик – компания «Третий парк», один из самых больших парков на европейской части России. Чтобы не нагружать сейчас муниципальную реформу, мы скорректировали маршрут № 545 – автобус уже начал ходить через Антропшино. Сейчас на данном маршруте пять автобусов – хороших, низкопольных.

- Когда появятся большие автобусы?

- Не будет там пока больших автобусов, потому что автобус большого класса не в состоянии развернуться на конечных остановках. Будут автобусы среднего класса, но достаточно хорошей вместимости – около 52 человек, с низкопольной площадкой, с широким накопительным порталом и дверями и со всеми атрибутами, которые предназначены для перевозки маломобильных пассажиров. В течение двух недель количество автобусов на этом направлении будет увеличено до десяти.

- Что с автобусом № 363?

- Маршрута № 363 Коммунар – Купчино не будет. Его заменит № 545. Маршрут № 1 тоже уйдет в прошлое – 545-й дублирует его на 90% и решит все задачи.

- Самый загруженный отрезок – перегон между Лукашами, Коммунаром и Павловском, необходимо усилить этот участок.

- Это уже сделано. В пятницу 545-й вышел на линию и проходит через Антропшино. Через две недели там будет ходить десять автобусов, и мы увяжем расписание с электричками.

- На автобусных остановках нет расписания, на «Яндекс.Картах» отслеживаются не все автобусы…

- Мы заберем у перевозчика это право и будем передавать в «Яндекс.Транспорт» информацию самостоятельно. До 15 февраля все транспортные средства комитета по транспорту по нашему региональному заказу будут передаваться в «Яндекс.Транспорт», а до конца февраля еще в одну систему – «2ГИС». Муниципальным районам и округам мы предлагаем тоже в течение ближайших двух недель передать нам всю нормативно-справочную информацию о своих маршрутах, муниципальных контрактах, допсоглашениях, остановочных пунктах и т.д. В течение двух месяцев мы будем готовы отображать у себя на информационных ресурсах всю информацию о движении как муниципального, так и регионального транспорта. Мы сами будем передавать информацию о муниципальных маршрутах в «Яндекс.Карты» и в «2ГИС».

- Почему на конечной остановке автобусы стоят за 30 метров от посадки, чего-то ожидая, и водители не дают возможности пассажирам сесть в салон?

- У всех водителей есть режим труда и отдыха. Когда водитель закончил рейс, он обязан осмотреть автобус, может быть, ему надо куда-то отойти, поэтому на разворотных кольцах автобусы всегда стоят в межинтервальном отстое и подаются к определенному времени, по расписанию.

По поводу пересадок с муниципального транспорта на смежный межрегиональный и оплаты проезда Михаил Присяжнюк заверил, что Ленобласть берет на себя все расходы льготных категорий граждан – тех пассажиров, которые ездят по единому социальному проездному билету. Поэтому будет пересадка или не будет, за все платит Ленобласть, в том числе за проезд льготников на территории Петербурга на городском пассажирском транспорте и на метро. Цена вопроса для 47 региона – 3,5 млрд рублей.

Жалобу о том, что в автобусы № 528 и № 529 бывает не влезть, Михаил Присяжнюк отклонил: общественный транспорт рассчитан на то, чтобы ехать, в том числе, стоя. Сидя – это на такси.

- Когда жалуются, что «не влезть в автобус», я обычно приглашаю районного прокурора, и мы вместе стоим на автобусной остановке в час-пик. Смотрим, вмещаются пассажиры в автобус или нет. Как правило, после этого вопрос отпадает. Вместимость автобусов – 52 человека, и – да, многим приходится ехать стоя.

Людмила Нещадим ответила на вопросы жителей, касающиеся организации движения в Гатчинском округе и, конечно, работы местного транспорта.

- Будет ли освещено шоссе Гатчина – Павловск?

- Это региональная дорога, которая ремонтировалась комитетом по дорожному хозяйству два года назад, и, в соответствии с регламентом, в рамках капремонта обустраиваются тротуары и уличное освещение в границах населенных пунктов. Мы не можем установить уличное освещение на протяженности всей трассы.

- Будет ли ходить автобус в деревню Сабры?

- К сожалению, мы не можем пустить туда автобус – это региональная дорога, и ее состояние по оценке комиссии по безопасности дорожного движения не дает возможности организовать постоянный маршрут. Но сейчас готовится письмо в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области с предложением передать эту дорогу в муниципальную собственность, чтобы мы могли ее отремонтировать и организовать движение пассажирского транспорта. Деревня удаленная, но там предоставлены участки для многодетных семей - надо организовать транспортное сообщение.

Людмила Николаевна подчеркнула, что активность жителей говорит о важности темы:

- Мы обязательно вернемся к ней, как только проанализируем результат мероприятий, предложенных комитетом по транспорту Ленобласти, чтобы дальше оптимизировать пассажирские перевозки как в границах округа, так и на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах.

Екатерина Дзюба