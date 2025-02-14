Порядок сделок с земельными участками меняется с марта. Росреестр рассказал о новшествах

Что нового?

С марта, поясняет пресс-служба Росреестра, вводятся новые основания для приостановления учетно-регистрационных действий как в отношении земельных участков, так и в отношении зданий или сооружений, расположенных на них. Зарегистрировать сделку будет нельзя, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о местоположении границ участка. Также нельзя будет поставить на кадастровый учет или оформить права на здание, сооружение или какой-либо недострой, расположенные на таком участке. Применение новых положений не зависит ни от категории земельного участка, ни от вида его разрешенного использования, подчеркивают в ведомстве.

Зачем это нужно?

Как отмечают специалисты Росреестра, при отсутствии в ЕГРН сведений о границах участков невозможно однозначно определить, где этот участок в действительности находится и какова его площадь. Соответственно, у покупателя могут возникнуть сомнения, что указанная в сделке цена актуальна и соответствует характеристикам объекта.

Также бывают случаи, когда продавец показывает покупателю чужой участок или сообщает, что в участок входит территория, которая на самом деле не является его частью. В результате человек приобретает совершенно иной объект и пытается добиться справедливости в суде либо сталкивается со сложностями при установлении границ купленной земли.

Практика показывает, что именно отсутствие точно определенных границ является причиной большинства конфликтов между владельцами смежных участков. К примеру, бывает, что собственник соседнего участка предъявляет претензии о захвате земли новым покупателем или наоборот. В этом случае начинаются долгие споры, которые нередко приходится решать через суд.

Кроме того, встречаются случаи, добавляют в Росреестре, когда строительство капитальных объектов осуществляется без понимания реального местоположения границ участка. Это приводит к тому, что построенный объект оказывается расположен на чужой земле или на участке, не предоставленном или не предназначенном для строительства.

Наконец, при отсутствии утвержденных границ и признаков хозяйственной деятельности органы власти могут ошибочно принять участок за свободную землю и незаконно ею распорядиться. Это создает прямую угрозу для защиты прав граждан и юридических лиц.

Таким образом, закон обеспечивает гарантии прав новых правообладателей земельных участков, защищает их от возможных проблем с определением местоположения границ и от несанкционированного занятия участков, подчеркивают в Росреестре.

Как проверить, внесены ли границы участка в ЕГРН?

Проверить, внесены ли в ЕГРН границы участка, достаточно просто, добавляют в ведомстве. Для этого можно открыть публичную кадастровую карту Росреестра и по кадастровому номеру или адресу найти интересующий участок. Это доступно всем желающим и бесплатно.

Кроме того, сведения о местоположении границ участка указываются в выписке из ЕГРН, которую можно получить как в электронном, так и в бумажном виде. Это можно сделать с использованием Единого портала госуслуг или в МФЦ.

Что будет, если границы не внесены в ЕГРН?

Если границы не внесены в ЕГРН, то, как пояснили в Росреестре, документы для осуществления каких-либо учетно-регистрационных действий с участком будут приняты. Но после того как госрегистратор обнаружит, что сведений о границах в реестре нет, учетно-регистрационные действия будут приостановлены.

Как внести границы в ЕГРН?

Чтобы внести в ЕГРН границы участка, сначала нужно сделать межевой план территории.

Межеванием занимаются кадастровые инженеры. Специалист выезжает на место и проводит необходимые замеры и расчеты. Если есть забор, то замеры проводят по нему. Если забора нет, лучше заранее обозначить углы участка колышками. Следующий этап - ознакомление с результатами замеров. Далее - процесс согласования границ с владельцами смежных участков.

В срок, обозначенный в договоре подряда, кадастровый инженер готовит межевой план, содержащий сведения о характерных точках границы земельного участка. При этом он не сможет установить рубежи так, как хочется собственнику. Для проведения работ потребуются документальные свидетельства, что участок выделен именно в этом месте и именно на такой площади.

При уточнении границ участка потребуется выполнение мероприятий по согласованию их уточненного местоположения. Сроки этих мероприятий зависят от конкретной ситуации и не могут быть определены или указаны заранее, отмечают в Росреестре.

"Напомним, что уточнение границ поможет исправить возможные ошибки, в том числе в сведениях о фактически используемой площади. Она может отличаться от той, что указана в сведениях ЕГРН. Кроме того, ошибочные сведения о площади участка могут стать причиной неверного определения его кадастровой стоимости и, как следствие, неверного определения размера земельного налога", - сообщает пресс-служба ведомства.

После того, как готов межевой план участка, владелец земли должен подать его вместе с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета в Росреестр. Как правило, это делается через МФЦ.

Если границы в ЕГРН не внесены, а сделку все же нужно срочно провести, то лучше сделать это до 1 марта, советует вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. После вступления поправок в силу собственникам придется заняться уточнением границ своих участков для совершения сделок с ними без лишних сложностей. Для этого надо обратиться к кадастровому инженеру, который составит межевой план, стоимость таких услуг для граждан варьируется в диапазоне от 15 до 35 тыс. руб. (но, в зависимости от дополнительных условий - например, при необходимости согласовать границы с Департаментом городского имущества Москвы - такие услуги могут стоить и дороже. "После подготовки межевого плана этот документ представляется в Росреестр, который регистрирует границы участка, и после этого уже станет возможным совершение сделок и их регистрация. Подготовка межевого плана, в зависимости от ситуации, может занять от нескольких недель до нескольких месяцев", - говорит Кузнецов.

Актуальных данных о том, сколько сейчас в стране участков с неуточненными границами, нет, отмечает Кузнецов. "Но, например, по состоянию на 2017 год таких участков было 50% по всей России, а в 2020 году в Пермском крае количество подобных участков составляло порядка 37%, так что можно сказать о том, что таких "проблемных" участков все еще много", - добавляет он.

Фото: Сергей Михеев/РГ