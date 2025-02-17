Центр юридической помощи в Штабе общественной поддержки «Единой России»

Руководители Центра: высококвалифицированные юристы с должным уровнем подготовки и опытом – Андрей Богоявленский и Алексей Александровский.

Андрей Александрович Богоявленский – юрист с двадцатилетним стажем, помощник депутата Госдумы ФС РФ Марии Бутиной и заместителя председателя Законодательного собрания Ленинградской области Саяда Алиева, эксперт-юрист Народного фронта. Специализируется в области гражданского права, имеет большой юридический опыт в системе ЖКХ, в налоговой, банковской сфере и других. Работал на руководящей позиции в системе органов государственной власти в регионе. Пять лет являлся членом избирательной комиссии Ленинградской области с правом решающего голоса.

Алексей Олегович Александровский занимается юриспруденцией более 30 лет. Является экспертом при Совете по правам человека при президенте Российской Федерации. Оказывает комплексные юридические услуги, специализируется на гражданских, административных делах, представляет интересы граждан по доверенности в судах.

Центр юридической поддержки открылся 15 января и оказывает на безвозмездной основе юридические услуги гражданам всех категорий, включая предпринимателей. Юристы ведут еженедельный прием в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области, и каждую неделю поток заявителей только увеличивается.

- С гражданами я работаю давно, веду приемы и в Петербурге, в том числе и как помощник депутата, – рассказывает Андрей Богоявленский. – Зачастую люди обращаются в партию, когда все другие попытки найти помощь не увенчались успехом. Мы стараемся оправдать доверие и помогаем нашим гражданам и морально, и юридически, нередко человека надо просто внимательно выслушать и понять, поддержать, ну, и сориентировать в правовой области.

- С какими вопросами к вам обращаются граждане?

- Недавно попросила помощи дама, которую после развода продолжал третировать бывший муж, зарегистрированный в той же квартире. Ей нужно было разделить лицевые счета на коммунальные платежи, и мы составили исковое заявление в суд и проконсультировали, что делать дальше в случае продолжения психологического насилия.

Пожилые люди обращаются по поводу правильности начисления пенсии. Жительница Гатчины попросила помочь разобраться, почему ей не начисляются надбавки, которые есть у всех – кроме нее, и не приходят положенные выплаты за инвалидность.

Много обращений от членов садоводческих товариществ, эта тема достаточно наболевшая – там встречаются и рейдерские захваты, и злоупотребления со стороны председателей. Зачастую граждане не имеют представления, на что тратятся их взносы. Вот на прошлой неделе житель Гатчины пожаловался на самоуправство председателя, который уже буквально угрожает пенсионеру.

Случаются и криминальные истории. Обратилась пожилая женщина, которой починили телевизор за …25 тысяч рублей. Она нашла где-то объявление, вызвала мастера, он пришел, немного повозился, почистил телевизор и предъявил счет – 25 тысяч рублей. Деньги пенсионерка отдала, а после его ухода поняла, что связалась с мошенником.

- Чем вы можете помочь, кроме консультаций и разъяснений законодательства?

- Помогаем составлять документы – претензии, исковые заявления, мировые соглашения для суда и многое другое. В своей работе мы исходим из того, что человек должен получить решение своей проблемы, а не чиновничью отписку.

Бесплатный юридический прием проходит в Гатчине в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Ленобласти по вторникам, с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5, киноконцертный зал «Победа».