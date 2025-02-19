Почта России помогла 2 330 жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области вступить в регистр доноров костного мозга
Совместный проект по дистанционному набору доноров Почта России развивает с Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Нацио-нальный РДКМ) с июля 2021 г. За это время 2 330 жителей Санкт-Петербурга и Ленин-градской области отправили конверты с биообразцами в российскую базу данных, в том числе 345 человек — в 2024 г. Два человека из Санкт-Петербурга, которые вступили в регистр через Почту России, уже стали реальными донорами для больных раком людей.
Около половины всех добровольцев, привлечённых с помощью Почты России, проживают в небольших населённых пунктах. До появления почтового проекта им было сложно вступить в регистр из-за территориальной удалённости от медицинских офисов для взятия материалов.
Сейчас чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого потенциальный донор получает в почтовом отделении набор. В нём специальные палочки, инструкция по взятию биоматериала, соглашение о вступлении в регистр, анкета о состоянии здоровья, а также согласие на обработку и передачу персональных данных.
Доброволец может взять мазок с внутренней стороны обеих щёк самостоятельно, без медицинского работника. После чего биообразцы и заполненные документы нужно отправить по почте в лабораторию регистра в Казань, где проведут типирование и определят генотип добровольца. Данные будут включены в информационную систему Национального РДКМ. Пересылка образцов и типирование (исследование для определения генотипа) для добровольцев бесплатны.
Донорская база, которая создаётся сейчас, будет работать ещё долгие годы. Информация может храниться в ней до 36 лет, если человек вступил в регистр в 18 лет. В течение всего этого времени при совпадении генотипов донора и пациента можно будет провести трансплантацию костного мозга и спасти жизнь человеку.
Фото https://vk.com/rdkm_rusfond