Почта России помогла 2 330 жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области вступить в регистр доноров костного мозга

Около половины всех добровольцев, привлечённых с помощью Почты России, проживают в небольших населённых пунктах. До появления почтового проекта им было сложно вступить в регистр из-за территориальной удалённости от медицинских офисов для взятия материалов.

Сейчас чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого потенциальный донор получает в почтовом отделении набор. В нём специальные палочки, инструкция по взятию биоматериала, соглашение о вступлении в регистр, анкета о состоянии здоровья, а также согласие на обработку и передачу персональных данных.

Доброволец может взять мазок с внутренней стороны обеих щёк самостоятельно, без медицинского работника. После чего биообразцы и заполненные документы нужно отправить по почте в лабораторию регистра в Казань, где проведут типирование и определят генотип добровольца. Данные будут включены в информационную систему Национального РДКМ. Пересылка образцов и типирование (исследование для определения генотипа) для добровольцев бесплатны.

Донорская база, которая создаётся сейчас, будет работать ещё долгие годы. Информация может храниться в ней до 36 лет, если человек вступил в регистр в 18 лет. В течение всего этого времени при совпадении генотипов донора и пациента можно будет провести трансплантацию костного мозга и спасти жизнь человеку.

Фото https://vk.com/rdkm_rusfond