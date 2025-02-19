Профилактика пожаров

В ходе встреч подробно рассмотрели основные правила безопасности при использовании отопительных агрегатов. Дознаватель пояснила, что печи и камины, которые не обслуживаются должным образом, могут стать источником опасности для всего дома. Жителям было рекомендовано регулярно проводить профилактические осмотры и чистку дымоходов, чтобы избежать накопления сажевых отложений, которые могут привести к загоранию.

Особое внимание было уделено использованию только качественных и сухих дров. Влажные дрова не только ухудшают теплотворную способность, но и увеличивают количество выделяемого дыма. Дознаватель объяснила, что использование синтетических материалов может вызвать токсичные газы и увеличивает риск возгорания.

Также дознаватель обратила особое внимание на соблюдение расстояния между нагревательными приборами и легковоспламеняющимися материалами. Жителей призвали не оставлять камин без присмотра, особенно когда в нем горит огонь, и избегать перегрева печей.

Такого рода профилактические мероприятия значительно повышают уровень ответственности и осведомленности граждан о мерах предосторожности, и являются важным шагом в формировании безопасной среды и предупреждению чрезвычайных ситуаций.