11 марта Гатчинский округ примет участие во Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить. Данная акция реализовывается, чтобы родители смогли сами принять участие в пробном ЕГЭ, познакомиться с правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим детям.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

Как это происходит? В ходе пробного ЕГЭ взрослые проходят через все процедуры экзамена: регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки. Они могут увидеть, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.

Участники акции сами напишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. Это сокращенный вариант работы, рассчитанный не на обычные 3-4 часа, а на более сжатое время (не более 1 часа), но он дает возможность познакомиться с заданиями разных типов.

Что сдают? В 2025 году родители смогут проверить свои знания по математике базового уровня. Математика – один из двух обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения аттестата. Для акции разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ.

Как родителям принять участие в акции? Необходимо обратиться в администрацию вашего образовательного учреждения для формирования заявки на участие во Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» в Гатчинском муниципальном округе в срок до 7 марта 2025 года.