Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 февраля

Проблема отключения электричества в Тайцах вышла за пределы отдельно взятого поселения и рассматривается на уровне областного комитета по топливно-энергетическому комплексу. Ток в Тайцы дают две компании-монополиста – ЛОЭСК и Ленэнерго, и существует некая инвестпрограмма, по которой система электроснабжения поселения должна быть модернизирована. Руководство Таицкого территориального управления совместно с администрацией Гатчинского округа принимает меры для ускорения процесса.