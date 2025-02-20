Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Вырицкое поселение:
21.02.2025 с 10:00 до 17:30
п. Чаща, ул. Первомайская, ул. Мира
21.02.25 с 09:00 до 16:00
п. Вырица, пр. Урицкого, д. 132–181; ул. Купальная, д. 4-15; шоссе Сиверское, д. 157-179; ул. Литинская д. 1-14; пр. Ольгопольский, д. 1-28; пер. Ольгопольский д. 1-7; ул. Островского, д. 39-46; пр. Народный, 34 - 61, ул. Купальная, 4в.
Пудостьское поселение:
21.02.2025 с 10:00 до 17:00
п. Терволово
Большеколпанское поселение:
21.02.2025 с 09:30 до 18:00
д. Вопша (частично)
Дружногорское поселение:
21.02.25 08.00 до 17.00
п. Дружная Горка,
ул. Усадебная , д. 35, д. 37,
ул. Усадебная, КНС Здравомыслова ул., д. 18,
ул. Введенского д.17, 16, 15
ул. Введенского, уч. 7, Лесной проезд, уч. 11,
з/у 13, уч. 7, пр. Лесной, д. 12
город Гатчина:
21.02.25 с 09:00 до 18:00
ул. Куприна д. 9, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 22, 23, 24, строительная площадка, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35. 37, 39, 41, 43, 49, 51; ул. Рошаля д.20; пер. Зелёный д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Загородная д. 2, 3, 4, 5; пер. Мичуринский д.3, 4, 5, 5А, 6; ул. Беляева д.11, 11Б;