Льготный проезд для школьников Гатчинского округа

Бесплатный проездной билет выдается обучающимся муниципальных школ для проезда по территории Гатчинского округа от места жительства до места обучения и обратно при соблюдении расстояний от места жительства до места обучения:

- не менее 500 м;

- в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности – 800 м;

- для сельских поселений – от 1 км.

Бесплатный именной проездной билет оформляется обучающимся непосредственно в учебном заведении на весь учебный год и действителен с 1 сентября по 31 мая, а для обучающихся выпускных классов (9 и 11 классы), сдающих в июне выпускные экзамены, – с 1 сентября по 30 июня.

Администрацией Гатчинского округа заключен договор с ООО «ТрансБалт». Без оплаты школьники при соблюдении необходимых условий могут ездить без оплаты на пригородных маршрутах № 2, 10, 107, 123, 151, 500, 502, 507А, 503, 504А, 512, 505, 506А, 506, 507, 511, 513, 514, 516, 517, 518, 522, 523, 523А, 525, 530, 531, 534, 534А, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 543, а также на межрегиональных маршрутах №431, 521, 524Г, 524В, 526, 533, 528, 529. Также бесплатно школьники могут ездить на маршруте №527 (Коммунар-Кобралово-Гатчина), который обслуживает ИП Дронин Д.Ю.

Школьники, которые зачислены в образовательные учреждения Гатчины не по закрепленной территории, могут ежемесячно приобретать у перевозчиков льготные проездные билеты (со скидкой 110 рублей). Возмещение перевозчикам недополученных расходов от продажи льготных проездных производит Комитет образования Гатчинского округа.

Льготные проездные билеты могут приобрести родители школьников на следующие маршруты общественного транспорта на территории города Гатчины:

- ИП Дронин Д.Ю - 20, 21, 22;

- ИП Крылов В.И. - 3, 4, 7, 8, 27, 28,2 9.

Льготные проездные билеты можно приобрести по адресу: Гатчина, проспект 25 Октября, 18 (комитет образования Гатчинского округа, 1 этаж). На март продажа билета будет осуществляться 25, 26, 27, 28 февраля и 3 марта с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00).

В 2024 году льготами по проезду воспользовались порядка 3850 обучающихся. Из них 3440 детям предоставлены бесплатные проездные билеты. Также около 400 школьников приобретали у перевозчиков льготные проездные билеты для проезда по территории г. Гатчины.

Пресс-служба администрации Гатчинского округа