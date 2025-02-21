День донора - для военнослужащих

Социальная акция по забору крови для военнослужащих и ветеранов боевых действий, проходящих лечение в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга, организована совместно с городской станцией переливания крови.

Сегодня сдать кровь пришли 127 неравнодушных - сотрудники управления, региональных подразделений ФССП и ФСИН России, представители адвокатских и нотариальных палат, студенты и курсанты ВУЗов города и области.

Подобное мероприятие в стенах Главка проводится третий год и всегда получает активный отклик юридического сообщества.

- Коллеги приходят по зову сердца, это проявление патриотизма, - отметил врио начальника Главка Григорий Галич.

Как заверили медики, забранная сегодня кровь будет востребована при лечении ориентировочно 300 нуждающихся в этом военнослужащих.