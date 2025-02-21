Горячая линия прокуратуры и МФЦ – о том, как противостоять мошенничествам

С 15 до 16 часов, в прямом эфире «Директор МФЦ – на связи!» на официальной странице МФЦ Вконтакте на вопросы граждан ответят начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Ленинградской области Василий Шилин и директор МФЦ Ленинградской области Сергей Есипов.

Жителей Ленинградской области просят обратиться на прямой эфир с вопросами, а также сообщить об известных случаях мошенничества.

Среди мошеннических схем отмечены телефонные звонки гражданам под видом сотрудников МФЦ, правоохранительных органов с целью получить доступ к персональным данным на портале Госуслуги, перевести деньги, оформить кредитный договор. Использование методов социальной инженерии, психологических способов воздействия позволяет преступникам получить доступ к банковским счетам, документам и личному кабинету на портале «Госуслуги».

Прокуратура и МФЦ Ленобласти с 2024 года реализуют совместный проект «Финансовая безопасность» по информированию жителей региона.

Вопросы на горячую линию принимаются до эфира, во время трансляции или после выпуска. Задать вопрос можно во время онлайн-трансляции или после эфира: в комментариях к эфиру, по телефону (812) 775-47-78, в чате Телеграм-канала по номеру 8 (931) 303-36-75 или в социальных сетях МФЦ.