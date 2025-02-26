Быть добру!

Молодежь Гатчины продолжает активно участвовать в общественной жизни региона. С 15 по 22 февраля студенты Гатчинского государственного университета (ГГУ) присоединились к молодежно-патриотической акции «Ладожский Десант», организованной Ленинградским областным региональным отделением «Российские студенческие отряды» при поддержке Комитета по молодежной политике Ленинградской области.

Отряд Ладожского десанта «Сыч» отправился в Выборгский район. Студенты оказали помощь музею Карельского перешейка, сотрудничали с организацией «Бюро добрых дел», где занимались погрузкой гуманитарной помощи, плетением сетей, а также изготовлением окопных свечей. Кроме того, ребята работали с «Выборгским рубежом», сортируя одежду для отправки мирным жителям в пограничные города и упаковывая продукты. А также оказывали помощь по хозяйству в старинном городе Сваргас.

Отряд «Снегирь» направился в Лужский район. Здесь студенты помогали школам в поселке Оредеж, проводили мастер-классы и концерты для детей, организовывали уроки Добра, а также оказывали адресную помощь нуждающимся (уборка снега, колка дров, уборка территории и памятников) и содействовали Совету ветеранов в плетении маскировочных сетей.

Участие студентов ГГУ в подобных акциях демонстрирует высокий уровень гражданской ответственности и патриотизма молодежи нашего города. Администрация университета поздравляет ребят с полученным опытом и желает дальнейших успехов в общественной деятельности. Студенты являются участниками студенческого педагогического отряда «Сознание»

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