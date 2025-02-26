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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Пудостьское поселение:

27.02.2025 с 10:00 до 18:00

д. Куйдузи

д. Лайдузи

д. Кезелево

тер. СНТ Волна

д. Пеушалово

тер. СНТ Автовец            

 

Таицкое поселение:

27.02.2025 с 09:30 до 18:00

гп Тайцы

д. Александровка

Массив Восточный

Орловские Ключи

п. Санаторий имени Свердлова              

 

Вырицкое поселение:

 27.02.2025 с 10: 00 до 17:30

п. Чаща: ул. Первомайская, ул. Мира.    