Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Пудостьское поселение:
27.02.2025 с 10:00 до 18:00
д. Куйдузи
д. Лайдузи
д. Кезелево
тер. СНТ Волна
д. Пеушалово
тер. СНТ Автовец
Таицкое поселение:
27.02.2025 с 09:30 до 18:00
гп Тайцы
д. Александровка
Массив Восточный
Орловские Ключи
п. Санаторий имени Свердлова
Вырицкое поселение:
27.02.2025 с 10: 00 до 17:30
п. Чаща: ул. Первомайская, ул. Мира.
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