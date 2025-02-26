Разговор об актуальном с молодежью

Просветительская дискуссия с молодыми людьми была организована Российским обществом «Знание». В Ленинградскую область один из самых активных лекторов нашей страны, Герой России Дмитрий Полковников приехал благодаря участию в масштабном проекте Знание.Герои.

30 лет назад, в мае 1995 года, Дмитрий Полковников был удостоен золотой звезды Героя России. Его подразделение проявило себя в боях с боевиками во время Первой чеченской войны. С тех пор практически каждая встреча с молодежью не обходится без вопроса о предыстории получения этой высокой награды, ведь ею отмечают тех, кто проявил исключительное мужество и героизм при выполнении самых различных задач. Так было и на встрече в Гатчинском государственном университете.

Своим видением многогранного понятия «патриот» Дмитрий Полковников делится с юными жителями страны, обсуждая актуальные темы дня сегодняшнего. И специальная военная операция придала этой просветительской работе новый импульс.

«У солдата есть три матери: Родина-мать, его собственная мама и мать его детей. И в этом триединстве заключается все, что мы любим, ценим и что мы всегда будем защищать от любого посягательства», - отметил Дмитрий Полковников.

Разговор со студентами Гатчинского госуниверситета касался и других тем. С ребятами, например, говорили о важности мотивации к саморазвитию, о духовно-нравственных ориентирах, которые станут основополагающими в большой жизни.

«Патриотическая работа с молодежью – задача во многом стратегическая для страны, поэтому лекторы Общества «Знание» активно включились в эту деятельность. Специальные проекты Знание.Герои и Знание.Карьера призваны помочь школьникам, а также студентам получить ответы на волнующие их вопросы сегодняшнего дня. Добавлю, что в этом году многие наши просветительские инициативы в регионе будут также посвящены 80-летию Великой Победы», – рассказал председатель регионального отделения Общества «Знание», заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.