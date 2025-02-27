28 февраля стартует прием заявок экспортеров на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции

Подать заявку на получение господдержки экспортеры могут на цифровой платформе «Мой экспорт». Прием заявок продлится до 18:00 (мск) 24 марта 2025 года.

26 февраля специалисты Российского экспортного центра проведут вебинар, где разъяснят правила и порядок получения господдержки.

Ссылка для подключения: https://uc.exportcenter.ru/id/504914546

ID мероприятия: 504-914-546

Пароль: 637763

«Данная мера поддержки доказала свою эффективность и пользуется большой популярностью у российских экспортеров. Поэтому в этом году она также продлена — на поддержку экспортеров в части компенсации затрат на транспортировку промпродукции будет направлено 5,9 млрд рублей. Конечно, в приоритете поддержка высокотехнологичного экспорта, машиностроители могут рассчитывать на 70% объема субсидии. Также 25% средств будет направлено на продукцию лесопромышленного комплекса», — уточнил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов.

«Благодаря утвержденному механизму компании, имеющие более высокие показатели прироста экспорта, будут иметь больше возможностей получить компенсацию затрат на транспортировку. Такой подход позволит повысить эффективность использования бюджетных средств и оптимально распределить выделяемые ресурсы», — подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Напомним, в этом году предоставление господдержки осуществляется по результатам конкурса исходя из заявленных компаниями показателей результативности по наращиванию экспортных поставок.

Бизнес сможет компенсировать до 60% затрат на транспортировку промышленной продукции за рубеж, за исключением недружественных стран. Компании, осуществляющие поставки продукции лесопромышленного комплекса из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, смогут компенсировать до 30% расходов.

Предельный размер компенсации на одну компанию составит 200 млн рублей.

Узнать детали программы и посмотреть разбор процесса подачи заявки можно на сайте РЭЦ на странице «Господдержка. Транспортировка промышленных товаров».