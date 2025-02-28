«Парта Героя» в Пригородной школе

Участниками линейки стали ученики Пригородной школы 7-11-х классов, педагоги и гости - родные и близкие Мудрука Эдуарда Алексеевича и Наумова Вячеслава Алексеевича, погибших в ходе специальной военной операции выпускников школы.

Директор школы Наталья Золдырева рассказала о мужестве и героизме защитников Родины на СВО. Никого не оставил равнодушным выход учеников 4 класса с бумажными журавлями, как символами бессмертных душ героев.

- 2025-й год объявлен в нашей стране Годом защитника Отечества. Он посвящен 80-летию победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Тогда наши победители и подумать не могли, что их внукам и правнукам снова придется взяться за оружие. Сегодня вновь идет бой за настоящее и будущее нашей страны. Многие жители Гатчинского округа встали на защиту нашей мирной жизни. Среди них – и выпускники Пригородной школы. Это были простые ребята, как и нынешние школьники. Но когда пришло время, они сделали по-настоящему мужской поступок. Их имена навечно вписаны в героическую историю России. Низкий поклон матерям, воспитавшим таких сыновей – настоящих патриотов, героев. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти, - сказала депутат Законодательного собрания Ленобласти Людмила Тептина.