Три поколения художников Костариновых – в одном творческом пространстве

Имена членов этой творческой династии хорошо известны далеко за пределами Войсковицкого поселения, куда они переехали в начале 2000-х годов.

Валерий Костаринов – живописец, мастер абстрактной живописи, член Союза художников России и Международного союза художников при ЮНЕСКО. Его картины находятся в известных галереях России и Европы, среди которых Государственный Эрмитаж, картинные галереи Норильска и Тольятти, галерея «Контемпорани» (Барселона, Испания), галерея города Нарбоны (Франция).

Его супруга Екатерина Милушкина и дочь Ольга Олейникова – признанные мастера ковроткачества, члены Международного союза художников Москвы и Санкт-Петербурга, постоянные участники персональных выставок прикладного творчества в России и за рубежом.

Все трое преподают на отделении декоративно-прикладного искусства Войсковицкой детской школы искусств. Екатерина Милушкина и Ольга Олейникова – основатели единственной в Ленинградской области детской школы ковроткачества. Занятия в школе проходят в рамках авторской программы Екатерины Милушкиной, ориентированной на высокие образцы шпалерного ткачества. Ученики семейной династии Костариновых постоянно занимают призовые места в областных конкурсах детского творчества, а заканчивая обучение в студии, продолжают идти дальше, в художественную профессию.

«Живопись»

В творческой жизни семьи Костариновых можно выделить несколько периодов. Глава семьи, Валерий Анатольевич Костаринов, родом из Западной Украины. В 1952 году его семья перебралась в Донецк, и именно в этом городе он начал рисовать. Как говорит Валерий Анатольевич, его высшее художественное образование – сразу несколько изостудий: две в Донецке, две в Норильске. Еще одна, уже с дипломом - Высшие курсы промышленного и оформительского искусства Союза художников СССР в Москве.

В 1967 году Валерий Костаринов переехал в Норильск, став одним из основателем местного товарищества художников «Гермес». К «северному» периоду его творчества относятся масштабные интерьерные работы, вклю-чающие роспись стен и потолков, технику батик, витражные работы, травление стекла.

Именно в Норильске началась история создания этой художественной семьи. В Норильске Валерий Костаринов познакомился со своей будущей супругой – Екатериной Милушкиной. Екатерина Борисовна окончила кафедру архитектуры Норильского индустриального института.

В 1997 году семья переехала в Тольятти. Этот переезд открыл новую страницу в творчестве Валерия Костаринова – живописную. После творческой поездки во Францию художник полностью переходит к абстрактной живописи.

На выставке «Живопись» в арт-пространстве «Весна» представлены абстрактные картины Валерия Костаринова. Интересно, что художник не отрицает реалистическое искусство и иногда сам работает в этом жанре. При этом он считает, что работы должны быть сделаны так, чтобы это был не просто натюрморт или пейзаж, а чтобы в них была видна личность художника, чтобы в нее было привнесено что-то свое, какое-то настроение. Такие образы получаются интуитивно.

В абстрактных работах Костаринова внимание, в первую очередь, привлекают яркие краски и фактура живописного полотна, придающая ему дополнительный объем. Но затем гармоничные колористические решения и стройная композиция могут увести зрителя в мир мыслей, чувств, ощущений, пережитых автором, приоткрывая порой гораздо большие глубины, чем это возможно в классической живописи.

Как считает Валерий Анатольевич, творчество начинается, когда не просто фиксируешь увиденное, а стараешься что-то придумывать.

- Вдохновить может все что угодно – какая-то коряга или тряпочка, валяющаяся на улице, - говорит он. - Я в этом сначала увидел нечто, то есть какие-то определенные формы. Одно цепляется за другое, фантазия идет дальше, и в итоге получаются произведения искусства.

Чтобы стать абстракционистом, надо пройти большой путь, много работать и многое чувствовать. Подключается все – интуиция, сознание. Абстрактная мысль приходит неизвестно откуда, и с ней сразу надо что-то де-лать. Если ее не зафиксировать, то работа может просто раствориться и уйти.

Как считает художник, чтобы понять абстрактную живопись, нужна определенная насмотренность, подготовленность. Важны внутренняя работа зрителя, его «соучастие» в произведении. Но и неподготовленный человек может воспринять этот вид искусства – если он умеет открываться. Так, например, абстракцию могут «понимать» дети, еще не утратившие свойственную им непосредственность и живость восприятия.

«Гобелен»

Еще одна выставка представляет гобеленовые работы Екатерины Милушкиной и Ольги Олейниковой. И это тоже – живопись, только выполненная из разноцветных акриловых нитей. Некоторые из работ сделаны по абстрактным картинам Валерия Костаринова.

Как рассказала Екатерина Милушкина, первый в истории их творческой династии гобелен создал Валерий Костаринов еще в Норильске. Потом Валерий Анатольевич на время уехал в Тольятти, а Екатерина Борисовна, заскучав в холодном Норильске, попробовала ткать сама. Сделала станок, набив гвозди на рамочку и послала мужу фотографии со своей первой персональной выставки гобеленов. Он был очень удивлен и рад рождению нового мастера.

Можно сказать, что дочь, Ольга Олейникова, тоже родилась мастером. Освоив несколько «нетворческих» профессий, она все же она не смогла миновать погружения в искусство ковроткачества, заодно приобретя и профессию педагога.

«Керамика»

Прекрасную творческую традицию в этой семье продолжил внук Валерия Костаринова и Екатерины Милушкиной – Борис Олейников. Совсем еще юный художник пока учится во втором классе. Но уже в детском саду его называли «золотыми ручками». К своим восьми годам Боря уже успел освоить многое – он рисует, вяжет, ткет. Но, по его собственному признанию, больше всего ему нравится лепка из глины.

Как говорят его родные, лепкой и конструированием Борис увлечен невероятно: у него – тысячи глиняных фигурок. Еще мальчик любит изобретать: для него важно, чтобы все это могло двигаться.

Для Бориса выставка в галерее «Весна» – настоящий дебют. На ней можно увидеть забавные фигурки сказочных персонажей, животных, новогодние игрушки. Выставка прекрасно дополняет «взрослые» работы других авторов, придавая общей экспозиции нотки той самой непосредственности, которой нам порой так не хватает.

Выставка трех поколений творческой династии Костариновых «Живопись. Гобелен. Керамика» открыта в Центре информационных по адресу: Гатчина, ул. Рощинская, д.8.

Юлия Лысанюк