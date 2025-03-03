Ленинградские школьники разгадали секреты операционных систем

«Понимать, как работает компьютер или смартфон — ключевой навык цифровой грамотности. Новый Урок цифры помог школьникам разобраться, как операционная система автоматизирует технологические процессы и управляет знакомыми всем нам устройствами», – подчеркнул заместитель председателя комитета цифрового развития Ленобласти Александр Клечиков.

Подробнее об основах функционирования отечественных операционных систем, их структурах и типах, а также принципах работы ребятам рассказал системный аналитик ИТ-компании «ОБИТ» Станислав Гуляев.

Запись урока доступна по ссылке - https://vkvideo.ru/video-183130672_456239248

Закрепить знания о структуре ОС и визуальным обозначениям программ, входящих в базовый состав любой операционной системы, школьники также могут на тренажере на сайте урокцифры.рф

Проект «Урок цифры» реализует АНО «Цифровая экономика» в рамках проекта «Экономика данных». В 47-м регионе проект проводится при поддержке комитетов цифрового развития и образования Ленобласти в партнерстве с ИТ-компаниями.

Пресс-служба Комитета цифрового развития Ленобласти