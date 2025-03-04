20 тысяч ленинградцев уже воспользовались сервисом по самозапрету на кредиты

Услуга оказывается в течение 2 календарных дней. Уведомление об установлении запрета придет в личный кабинет. Запрет начнет действовать на следующий день после получения уведомления.

Сервис направлен против мошенников, которые теперь не смогут оформить кредиты на человека без его ведома. У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заём.

Проверить, установлен ли самозапрет, можно на Госуслугах –https://www.gosuslugi.ru/645081/1/form

Снять запрет можно в любой момент с помощью Госуслуг. Заявление подписывается электронной подписью. Это можно сделать бесплатно в приложении «Госключ».

Внедрение новых цифровых сервисов и усиление мер по борьбе с кибермошенничеством – в числе приоритетных направлений нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Установить самозапрет на кредит можно по ссылке https://www.gosuslugi.ru/644881/1/form