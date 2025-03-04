Как Гатчина Масленицу провожала

В этом году яркое действо развернулось в микрорайоне Аэродром на территории общественного пространства «Аэропарк». Конечно, здесь не так просторно и с гор не покатаешься, как это бывало раньше в городских парках, но специалисты Гатчинского Дома культуры проявили максимум профессионализма и творческой фантазии, чтобы провести масштабное выездное мероприятие. И праздник удался!

В этом событии были задействованы почти все сотрудники Дома культуры и лучшие творческие коллективы Гатчинского округа: хор русской песни «Гатчанка», школа актерского мастерства «Контакт», ансамбль гусляров «Перезвон», фольклорный ансамбль «Коляды», вокальная студия «Маленькая страна», вокально-эстрадная студия «Фортиссимо», ансамбль бального танца «Партита», театр-студия «За углом», хореографическая студия «Коппелия», а также ансамбль русской песни «Горница», театр костюма «Катюша», мастера декоративно-прикладного искусства Центра творчества юных, ансамбли «Криницы» и «Морошка».

Со сцены участников праздника приветствовали руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим. Они пожелали всем крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения.

Чтобы попрощаться с зимой и ярко встретить весну на Масленичное гулянье собрались сотни гатчинцев и гостей города. Многие пришли семьями и не пожалели: ребятишки сразу нашли занятие по душе. Пока на сцене шло театрально-музыкальное действо с народными забавами, на площадке настроение праздника создавали веселые скоморохи и их общественные помощники.

Гатчинская организация «Русская община» абсолютно бескорыстно провела для детей и взрослых традиционные народные игры: перетягивание каната, прыжки в мешках, бой подушками, забивание гвоздей, ловля «блинов», упражнения с гирями и многие другие. Самым сильным и ловким вручали специальные праздничные купоны, которые можно было сразу обменять на сувениры и угощения. Конечно же, здесь были и торговые ряды с народными промыслами, и блины, и чай с сушками.

Рукодельницы Центра творчества юных Ольга Рослякова («Бисерная мастерская») и Людмила Еремеева («Рукодельница») провели мастер-классы и выставки. Кстати, очаровательное чучело Масленицы Людмила Еремеева также сделала своими руками. В конце праздника оно было предано огню в знак прощания с зимой. Этот традиционный обряд, кульминация праздника, неизменно вызывает самый большой интерес. Теперь, хорошо проводив зиму, мы все с нетерпением ждем прихода настоящего весеннего тепла.

В минувшие выходные Масленичные гуляния прошли по всей территории Гатчинского округа, став настоящим праздником души, подарившим людям море радости и светлых ожиданий.

Татьяна Можаева