Победы гатчинских юных боксеров на ринге
С 27 февраля по 1 марта в городе Сертолово Всеволожского района проходило Первенство Ленинградской области по боксу среди юношей и девушек 13–14 лет.
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В соревнованиях приняли участие 125 спортсменов. Команду Гатчинской спортивной школы №2 представляли воспитанники тренеров Алексея Анатольевича Кочукова, Алексея Алексеевича Кочукова и Натальи Владимировны Рудь.
Спортсмены добились отличных результатов и вернулись с наградами:
- 1 место: Варвара Овчинникова, Дмитрий Брюханов, Илья Жиляев;
- 2 место - Альберт Никифоров, Алексей Суворов;
- 3 место - Станислав Жоровля, Дамир Аллахвердиев.
Победители завоевали путевки на Первенство СЗФО, которое состоится в мае в Пскове.
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