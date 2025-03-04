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Победы гатчинских юных боксеров на ринге

С 27 февраля по 1 марта в городе Сертолово Всеволожского района проходило Первенство Ленинградской области по боксу среди юношей и девушек 13–14 лет.

Рубрики:  Спорт

В соревнованиях приняли участие 125 спортсменов. Команду Гатчинской спортивной школы №2 представляли воспитанники тренеров Алексея Анатольевича Кочукова, Алексея Алексеевича Кочукова и Натальи Владимировны Рудь.

Спортсмены добились отличных результатов и вернулись с наградами:

- 1 место: Варвара Овчинникова, Дмитрий Брюханов, Илья Жиляев;

- 2 место - Альберт Никифоров, Алексей Суворов;

- 3 место - Станислав Жоровля, Дамир Аллахвердиев.

Победители завоевали путевки на Первенство СЗФО, которое состоится в мае в Пскове.

 