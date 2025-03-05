Как вернуться из боя в обычную жизнь?

Предстоит большая работа: с передовой вернутся тысячи военнослужащих, которые могут столкнуться с множеством проблем – от медицинских до юридических. В Ленинградской области уже накоплен определенный опыт в уникальном региональном центре – «Кластере многопрофильного сопровождения и реабилитации ветеранов СВО». О том, как он работает и почему его модель может стать примером для всей России, говорили участники встречи.

Директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции, председатель комиссии Общественной палаты Ленинградской области по социальной политике, руководитель «Кластера многопрофильного сопровождения и реабилитации ветеранов СВО» Ирина Дрозденко рассказала о трансформации центра.

- Наш центр существует десять лет, и девять из них мы работали с гражданскими инвалидами: занимались их профессиональной переподготовкой, трудоустройством, сопровождением. Однако, оценив масштабы проблем, с которыми сталкиваются возвращающиеся ветераны СВО, мы переключили внимание на них. Это решение далось непросто, но оказалось правильным. …Первоочередная задача в плане реабилитации военнослужащих – медицинская помощь. Пока у человека болит, ему не до обучения. Поэтому центр сотрудничает с медучреждениями, включая Военно-медицинскую академию и 442-й госпиталь, чтобы обеспечить бойцам комплексное лечение и реабилитацию, – подчеркнула Ирина Дрозденко.

Сегодня центр предлагает до 1500 видов услуг, включая медицинскую помощь и протезирование, соцподдержку и профессиональную переподготовку. Центр работает с ветеранами СВО и военнослужащими по всей России, однако есть проблема: недостаточная информированность ветеранов.

- Мы буквально приходим в госпитали и рассказываем раненым, какие у них есть возможности. Люди не верят, что могут бесплатно получить жилье, профессию, медицинскую и социальную помощь, – заметила Ирина Дрозденко.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Мачинский акцентировал внимание на моральном состоянии людей, возвращающихся с войны. Даже те участники спецоперации, которым не довелось получить ранения, переживают серьезный внутренний кризис после боевых действий, им очень сложно вписаться в обыденность мирной жизни.

- Представьте, что сильные, крепкие мужчины, возвратясь домой, просто лежат и смотрят в потолок, не желая выходить из дома. Они чувствуют себя чужими даже среди своих близких. Для людей, месяцами и годами находившихся в боевых условиях, обычный поход в магазин становится испытанием, – сказал Сергей Александрович.

По его словам, государство многое делает для адаптации участников СВО, но этого недостаточно. Человеку важно, чтобы его услышали, поняли, вошли в его положение.

Председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов подчеркнул, что в решении этой важной задачи – возвращении людей к мирной жизни – есть конкретные пробелы:

- У нас практически нет специализированного транспорта для инвалидов. Государство выделяет средства на доступную среду, но каков реальный результат? Людей сажают в обычные машины, не приспособленные для перевозки колясочников. Достоинство человека должно сохраняться!

Участники встречи признали, что цифровизация должна сыграть свою роль. Необходимо вести единую базу возвратившихся бойцов, чтобы каждый ветеран спецоперации был окружен вниманием. И, как заметил Александр Габитов, в каждую муниципальную палату сегодня вводят участника СВО, чтобы он мог подсказать нужные решения, заострить внимание на определенных вопросах.

Ирина Дрозденко предложила создать в Общественной палате Ленобласти отдельную комиссию по делам ветеранов СВО с их непосредственным участием.

- Это особая категория граждан, у которой особое положение в обществе. Здесь уместно вспомнить лозунг европейских инвалидов: «Ничто для нас без нас», – подчеркнула Ирина Григорьевна.

В Ленинградской области создана целая экосистема поддержки, строится «Квартал героев» – жилой комплекс, приспособленный специально для маломобильных граждан. С апреля центр начнет работу по протезированию: подбор, установка и техобслуживание новейших высокотехнологичных протезов стоимостью до 14 млн рублей.

Руководитель Ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев отметил, что процесс возвращения ветеранов в мирную жизнь сложен для всех:

- За ленточкой важны совсем другие качества. Зачастую, побыв там, человеку тяжело вернуться к нормальной жизни. Сейчас в регионе разработан целый регламент по оказанию помощи ветеранам, где сосредоточены все фонды и органы власти. Первая точка входа – фонд «Защитники Отечества». А дальше социальные координаторы фонда направляют ветеранов в этот уникальный кластер, где можно пройти медицинскую и спортивную реабилитацию, обучение и протезирование.

Как заметил Сергей Григорьевич, эта модель признана новаторской на федеральном уровне – ее рекомендовала к распространению зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Ирина Дрозденко предложила создать региональную программу и вернуться к опыту СССР, когда для инвалидов создавались предприятия, на которых были развозки:

- Стимулируйте предпринимателей, уменьшайте налог, давайте преференции, чтобы работодатель собирал и привозил своих работников. Когда мужчина каждый день ходит на работу, часть его жизни возвращается.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Ленинградской области Алексей Ярославцев подчеркнул, что многие участники спецоперации не хотят выходить из состояния посттравматического синдрома, и в этом – большая проблема адаптации:

- Человек, страдающий посттравматическим синдромом, будет слушать только своего товарища. Все осложняет недостаточность информирования. И недоверие. Я посещал мультицентр, мы знакомили с ним ребят, им понравилось, но надо преодолеть этот барьер…

Участники круглого стола сошлись во мнении: ветераны могут стать наставниками для молодежи, и лучше, если со школьниками будут говорить молодые ветераны. Ирина Дрозденко поддержала идею, отметив, что в центре уже полтора десятка ветеранов получили удостоверения педагогов дополнительного образования.

По мнению Александра Габитова, ветеранов СВО нужно приглашать к участию в органах власти и общественных организациях, задействовать в мероприятиях. Это тоже большая социализация – максимальное погружение в различные формы деятельности. Обучение можно пройти на базе Гатчинского государственного университета (бывший ГИЭФПТ).

- Помощь должна быть не «для них», а «вместе с ними», – подчеркнула Ирина Дрозденко. – Человек окружен поддержкой организаций, учреждений, профессионалов. Он приходит и говорит: «Мне нужно учиться, нужна реабилитация», и через неделю уже получает квоту, план действий и перспективу.

Екатерина Дзюба