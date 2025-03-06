Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
07.03.2025 с 10:00 до 16:30
Вырицкое ГП:
д. Мины, ул. Краснофлотская.
07.03.25 с 10:00 до 17:30
Кобринское СП:
п. Высокоключевой,
СНТ «Елицы»,
СНТ «Родник»,
п. Суйда.
07.03.25 с 10:00 до 17:30
Большеколпанское СП:
с. Никольское.
07.03.2025 с 09:00 до 14:00
г. Гатчина:
ул. Куприна д. 32 (магазин), 26, 9, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 35А, 37, 39, 41, 43, магазин, 47, 49, 51, строительная площадка; ул. Рошаля д. 20; пер. Зелёный д. 1-8; ул. Загородная д. 2, 3, 4, 5; пер. Мичуринский д. 3, 4, 5, 5А, 6; Ларёк (овощной у дома 54); ул. Беляева д. 11, 11Б; ул. Куприна д. 26
Гатчина
07.03.2025 с 13:00 до 17:00
ООО Технопарк Мариенбург д.3а, д.2а;
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