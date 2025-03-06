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Награды гатчинских скалолазов

В городе Сосновый Бор 1 марта прошло Первенство Ленинградской области по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Участие приняло 128 человек из Гатчины, Кингисеппа и Соснового Бора.

Рубрики:  Спорт

Больше всего спортсменов на соревнованиях представляли Гатчинскую спортивную 
школу № 2. Они и завоевали больше всего наград:

- 1 место заняли Сергей Старцев, Иван Кулешов, Николай Буторов, Андрей Филоненко, Кристина Чепурина;

- 2 место завоевали Алексей Грошев, Евгений Мастинников, Маргарита Славгородская, Юрий Пошехнов, Никита Ганичев;

- 3 место – Алексей Приказчиков, Степан Цой, Ян Бурлака, Иван Глебов, Всеволод Ушаков, Маргарита Глебова, Анастасия Чумакова, Кира Панасюк.