Судебные приставы Ленинградской области поддержали акцию «Вам, любимые!»

Судебные приставы поздравили представительниц прекрасного пола социальных, медицинских и образовательных учреждений, а также волонтёрских организаций.

Символ весеннего праздника – тюльпаны подарили представители отделения специального назначения сотрудницам Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга. Приставы силового блока регионального управления обратились к женщинам с добрыми пожеланиями, поблагодарили за добросовестный труд и теплое отношение к каждому донору. Стоит отметить, что сотрудники ведомства находятся в тесном сотрудничестве с медицинским учреждением и регулярно пополняют банк донорской крови.

Праздничная акция организована и в районных отделениях судебных приставов, где чествуют ветеранов ФССП России, посетительниц, пришедших на приём и в суды. Особое внимание уделяют женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны и женам бойцов специальной военной операции.

Представители службы дарят дамам цветы и поздравляют с наступающим весенним праздником. Главная задача перед мужчинами в форме в эти дни — зажечь улыбку на лицах женщин,подарить им хорошее настроение и положительные эмоции.

Пресс-служба УФССП по Ленинградской области