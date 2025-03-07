Выход на лёд запрещён!
Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области предупреждает об опасности выхода на лёд!
Рубрики: Общество
С учетом складывающихся погодно-климатических условий на водоёмах Ленинградской области наблюдается разрушение ледового покрова. Будьте внимательны и осторожны, берегите свою жизнь!
Выход на лед запрещён и крайне опасен! Родителям необходимо усилить контроль за детьми и ещё раз поговорить о правилах безопасности вблизи водных объектов:
- Не допускайте детей к водоёмам без присмотра взрослых.
- Игры на льду недопустимы!
- Кататься на дрейфующих льдинах смертельно опасно!
Если вы провалились под лёд:
- Не паникуйте, позовите на помощь;
- Постарайтесь сбросить тяжёлые вещи;
- Подтянитесь и поочерёдно забросьте ноги на льдину;
- Раскиньте руки и навалитесь на край льдины грудью;
- Повернитесь в ту сторону, откуда пришли;
- Выбравшись из воды, ползите к берегу по своим следам.
Телефон экстренных служб - 112.
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