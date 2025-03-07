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Выход на лёд запрещён!

Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области предупреждает об опасности выхода на лёд!

Рубрики:  Общество

С учетом складывающихся погодно-климатических условий на водоёмах Ленинградской области наблюдается разрушение ледового покрова. Будьте внимательны и осторожны, берегите свою жизнь!

Выход на лед запрещён и крайне опасен! Родителям необходимо усилить контроль за детьми и ещё раз поговорить о правилах безопасности вблизи водных объектов:

  • Не допускайте детей к водоёмам без присмотра взрослых.
  • Игры на льду недопустимы!
  • Кататься на дрейфующих льдинах смертельно опасно!

Если вы провалились под лёд:

  • Не паникуйте, позовите на помощь;
  • Постарайтесь сбросить тяжёлые вещи;
  • Подтянитесь и поочерёдно забросьте ноги на льдину;
  • Раскиньте руки и навалитесь на край льдины грудью;
  • Повернитесь в ту сторону, откуда пришли;
  • Выбравшись из воды, ползите к берегу по своим следам.

Телефон экстренных служб - 112.

 

Фото freepik.com