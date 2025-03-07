Выход на лёд запрещён!

С учетом складывающихся погодно-климатических условий на водоёмах Ленинградской области наблюдается разрушение ледового покрова. Будьте внимательны и осторожны, берегите свою жизнь!

Выход на лед запрещён и крайне опасен! Родителям необходимо усилить контроль за детьми и ещё раз поговорить о правилах безопасности вблизи водных объектов:

Не допускайте детей к водоёмам без присмотра взрослых.

Игры на льду недопустимы!

Кататься на дрейфующих льдинах смертельно опасно!

Если вы провалились под лёд:

Не паникуйте, позовите на помощь;

Постарайтесь сбросить тяжёлые вещи;

Подтянитесь и поочерёдно забросьте ноги на льдину;

Раскиньте руки и навалитесь на край льдины грудью;

Повернитесь в ту сторону, откуда пришли;

Выбравшись из воды, ползите к берегу по своим следам.

Телефон экстренных служб - 112.

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