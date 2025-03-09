Полина Ишкинина: «На заводе чувствуется женская рука»

Мы попросили рассказать о прекрасной половине заводского коллектива и собственном профессиональном пути первого заместителя управляющего директора ОДК-Сервис, технического директора Полину Алексеевну Ишкинину.

- Полина Алексеевна, для обывателя авиаремонтный завод – это место, где трудятся в основном мужчины. Производство подразумевает физический труд, большую ответственность, сложные технологические процессы. Расскажите, как вы пришли в эту отрасль?

- Несмотря на то, что у нас сложное авиационное производство, женщины здесь работали всегда, это традиции советской промышленности. Были на нашем заводе и женщины-руководители. Правда, на техническом направлении я стала первой.

Интерес к авиации я в полной мере ощутила, когда в 1984 году после окончания техникума по распределению пришла на свою первую работу в Уфимское машиностроительное производственное объединение. Здесь меня встретил дружный коллектив – люди разных поколений, объединенные одной целью. Настоящая большая семья, хорошие наставники, без поддержки которых невозможно вырасти хорошим специалистом. Именно они «заразили» меня увлеченностью своим делом.

- С чего начался ваш профессиональный путь на авиаремонтном заводе в Гатчине?

- В 1995 году я пришла на завод инженером-технологом по ремонту агрегатов топливной системы и электроавтоматики и начала осваивать технологии ремонта авиационных двигателей. В начале нулевых, когда я уже работала главным технологом, остро встали вопросы дефицита поставок запасных частей от предприятий-изготовителей.

С этого времени наш завод планомерно развивает технологии восстановления деталей. Мы начали внедрять новые технологии восстановления двигателей, что позволило сократить отбраковку и получить хороший экономический эффект. Развитие ремонтных технологий потребовало технического переоснащения производства, реконструкции и открытия новых участков.

Сегодня мне как техническому директору важно поддерживать и развивать накопленный нашим заводом производственный потенциал, расширять линейку восстанавливаемых деталей, разрабатывать технологии по их восстановлению.

- Ваш стаж на авиаремонтном заводе в Гатчине – почти тридцать лет. За эти годы вам наверняка довелось работать со многими женщинами – профессионалами своего дела, так же как и вы выбравшими для себя эту сложную отрасль. Расскажите о них.

- В прошлом году мы проводили на заслуженный отдых диспетчера Татьяну Алексеевну Саклакову. Она проработала на предприятии полвека! Татьяну Алексеевну бесконечно уважали. Диспетчер должен в любой момент понимать: в каких цехах, на каких участках какая деталь находится, а таких деталей в каждом двигателе – тысячи.

Тогда не было компьютеров. Татьяна Алексеевна составляла огромное «полотно» – склеивала бумажные ведомости, заполненные от руки, и складывала в длинный свиток. Развернув этот труд, она в любой момент могла ответить на вопрос, где и что у нее находится. Ее знания, человеческий подход восхищал всех. Каждый рабочий знал, если она попросила – нужно сделать, ей никто не отказывал.

Сегодня у нас продолжают трудиться специалисты, стаж которых насчитывает 30–40 лет. Благодаря их опыту, быстроте реакции, активной жизненной позиции и неравнодушному характеру, процессы на предприятии идут грамотно и быстро. И самое главное – эти сотрудники продолжают «выращивать» новые поколения молодых инженеров.

- А что вы можете сказать о более молодом поколении?

- Среди сотрудников производственного комплекса много молодых, талантливых сотрудниц, профессионалов своего дела. Например, главный технолог. В условиях многозадачности ей приходится принимать непростые технические решения, быть ответственной за строгое соблюдение технологии, руководить большим коллективом инженеров-технологов. Не будет пре-увеличением сказать, что работа главного технолога требует сильного характера. Сегодня мы с нетерпением ждем нашу коллегу из декретного отпуска.

В прошлом году один из цехов нашего производственного комплекса в Гатчине возглавила женщина. В начале ее встретили с недоверием, проверяли, что она сможет. А она быстро во всем разобралась и показала твердый характер. Ее трудолюбие, упорство, порядочность смогли найти отклик в коллективе – в нее поверили. Ситуация в цехе стабильная. Выполнили все производственные задачи. Она по-женски навела порядок в цехе. Появились свободные производственные участки, которые сейчас позволяют лучше организовать процесс.

Еще одна замечательная сотрудница возглавляет службу дефектации цеха ремонта и сборки авиационных двигателей малой размерности. В любой ситуации она так умеет организовать работу других сотрудников, что все планы будут точно выполнены. Долгое время не могли найти хорошего мастера на этот участок. Нужен был технически грамотный специалист, способный держать в голове тысячу задач. Мужчины не справлялись. А она пришла, и случилось чудо. Сейчас ее главная задача – обучить молодежь, передать опыт.

- Как вы думаете, в чем секрет женского подхода к работе?

- Там, где нужны дотошность, аккуратность, повышенная внимательность и усидчивость, справится только женщина. Но не любая женщина и не сразу. Эти навыки складываются годами честной работы и служения своему делу. Многие женщины работают на нашем заводе всю жизнь и в этом находят важное предназначение и самореализацию. Их «женская рука» всегда очень чувствуется.

Я хочу, чтобы все сотрудники полюбили завод так, как люблю его я, как его любят все замечательные представительницы прекрасного пола, работающие на нашем производстве. Именно полюбили. И были преданы нашему предприятию. Тогда у нас все получится.

Беседовала Татьяна Можаева