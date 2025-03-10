«Богатырь русской земли» Александр III

«Об этом радостном событии было возвещено жителям столицы, в 3 часа пополудни, 301-м пушечным выстрелом с бастионов Петропавловской крепости, а вечером город был роскошно иллюминирован. Новорождённый, в честь Отца… был назван Александром», – сообщал священник Константин Корольков в книге «Жизнь и царствование императора Александра III», изданной в 1901 году.

В тот же день по случаю рождения Великого князя был издан манифест. И хотя подписан он был 10 марта, обнародовали его только 13 марта. Удивительное совпадение: ровно через 36 лет именно в этот день Александр III вступил на престол.

Носили пророческий характер и пожелания, высказанные в те дни в адрес новорождённого. Например, в стихотворении поэта, скрывшего своё имя под инициалами Б. Ф., есть такие строки: «Как Невский Александр – будь Князь благочестивый, / Как новый Александр, Герой позднейших лет, / Будь Александр Миролюбивый!». Пройдут годы, и Александра III будут называть не иначе как Царём-Миротворцем и сравнивать его с Александром Невским.

Александр был вторым сыном в императорской семье, и наследовать престол должен был его старший брат Николай. Однако «Всевышнему, предвидевшему грядущую судьбу Младенца, было угодно обставить Его развитие с самых ранних лет наилучшими условиями, – писал Корольков. – Рассматривая весь период жизни великого князя Александра Александровича до вступления на престол, без преувеличения можно сказать, что редкому Монарху была дана такая всесторонняя подготовка к самодержавному престолу, и редко кто проходил её с такой добросовестностью».

Воспитателями и учителями Александра Александровича стали такие выдающиеся представители той эпохи, как генерал Н. В. Зиновьев («честнейший и благороднейший русский вельможа старого закала с золотым сердцем»), граф Б. А. Перовский («выдающийся человек по благородству и теплоте своих чувств»), профессор Московского университета экономист А. И. Чивилёв, профессор русской истории С. М. Соловьёв, академик Я. К. Грот, обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев, генерал-адъютант М. И. Драгомиров.

Как сообщается в сборнике «Московских ведомостей» 1894 года «Памяти императора Александра III», «самыми дорогими и наиболее важными предметами для Царственного Юноши» были русская история и родная старина. «Мне, – как писал Александр в грамоте И. И. Лажечникову, – приятно заявить, что „Последний Новик“, „Ледяной Дом“ и „Басурман“ были в первые годы молодости любимым моим чтением и возбуждали во мне ощущения, о которых и теперь с удовольствием вспоминаю. Я всегда был того мнения, что писатель, оживляющий историю своего народа поэтическим представлением её событий и деятелей в духе любви к родному краю, способствует к оживлению народного самосознания и оказывает немаловажную услугу не только литературе, но и целому обществу».

Огромную роль в воспитании Александра Александровича сыграла искренняя братская любовь, связывающая его с наследником цесаревичем Николаем Александровичем. По мнению духовного писателя Королькова, «эта дружба двух Царственных братьев как бы самим Провидением была избрана лучшим средством для приготовления к престолу Великого князя Александра Александровича».

Весной 1865 года цесаревич Николай Александрович умер. Перед кончиной, как пишет Корольков, он завещал брату свою невесту, датскую принцессу Дагмар, а ей завещал любить честную, правдивую, «хрустальную душу» Александра, нового наследника престола. Бракосочетание Александра Александровича с датской принцессой, принявшей в православии имя Мария Фёдоровна, состоялось в конце октября 1866 года. Напротив Аничкова дворца, в котором решили жить новобрачные, была построена декорация, изображающая русскую избу с надписью: «Живите России на радость, / Всему миру на красу».

Не любя внешнего блеска, роскоши и ослепительной пышности, наследник престола, а после 13 марта 1881 года император (в этот день от рук террористов погиб Александр II) Александр III предпочитал жить не в Зимнем дворце, а в небольшом Аничковом. Кратковременный досуг он любил проводить в кругу семьи: интересовался увлечениями детей, зимой катался с ними с гор, устроенных в дворцовом саду, играл в снежки. Такой же образ жизни монарх вёл во время пребывания в Гатчине и Петергофе. Во время поездок в Финляндию и Данию он вместе с рыбаками удил рыбу, собирал ягоды с детьми, мог зайти в любую хижину и выпить кружку молока «среди самого простого разговора с хозяевами». Александр обладал железным здоровьем и «геркулесовой» силой. «Богатырь русской земли», как называли его подданные, мог руками разорвать пополам сложенную вместе колоду карт и, бывая в хорошем расположении духа, нередко демонстрировал мощь и силу, поднимая на свои плечи детей и даже взрослых.

В издании «Московских ведомостей» особо отмечалась искренняя любовь Александра III ко всему русскому, с которой соединился даже внешний образ государя: «Эти добрые голубые глаза со светлым открытым взором, это симпатичное лицо, обрамлённое густою светлорусою бородой, этот мощный богатырский рост, наконец, – этот введённый Им для всех военных наряд в виде русского казакина, русского кушака, круглой шапки и высоких сапог, – всё это дивно соответствовало народному представлению о великом Государе всея Руси. Между тем, под этим чисто национальным костюмом билось истинно русское сердце».

Государь любил старинные народные обычаи, предпочитал иностранным газетам российские, внимательно следил за развитием отечественной науки и литературы, «охотно и милостиво» поощрял писателей – например, дал пенсии Достоевскому и Островскому, «признавая, что эти лица своими произведениями сослужили добрую службу перед родиной». Александр также способствовал развитию частных театров. Любил он и русскую живопись – приобретал для своего кабинета, дворца и Эрмитажа картины «с родными пейзажами и народными сценами».

Основание Русского музея – первого в стране государственного музея русского изобразительного искусства – также является заслугой императора Александра III, который, как сообщается в книге Константина Военского «Русский музей императора Александра III» (1898), «ещё задолго до кончины, думал об учреждении русского национального музея, долженствовавшего, по Его мысли, сделаться не только хранителем родного искусства, но и живым отображением многообразной жизни России, верным распространителем национальной идеи, которая ничем так свободно, так любовно не прививается, как познанием родного искусства и родной земли».

Александр III правил Российской империей 13 лет, 7 месяцев и 20 дней, писали «Московские ведомости». Знаменитый историк Василий Ключевский в своей речи «Памяти в бозе почившего государя императора Александра III» сказал о правлении самодержца так: «Наука отведёт Императору Александру III подобающее место не только в истории России и всей Европы, но и в русской историографии, скажет, что он одержал победу в области, где всего труднее достаются победы, победил предрассудок народов и этим содействовал их сближению, покорил общественную совесть во имя мира и правды, увеличил количество добра в нравственном обороте человечества, ободрил и приподнял русскую историческую мысль, русское национальное сознание и сделал всё это так тихо и молчаливо, что только теперь, когда его уж нет, Европа поняла, чем он был для неё».

Больше узнать о государственной деятельности, проводимой внешней политике, личной жизни Александра III можно благодаря электронной коллекции «Династия Романовых. Земский собор 1613 года», в которой Царю-Миротворцу посвящён отдельный раздел. Здесь представлены такие редкие материалы, как «Описание священного коронования их императорских величеств государя императора Александра Третьего и гос. имп. Марии Феодоровны всея России», первые указы самодержца, раритетные издания, исследования, воспоминания современников. Также пользователи могут ознакомиться с книгами «Император Александр III в отношениях своих к наставнику своей юности (Я. К. Гроту)» (1906) академика Константина Грота, «Воспоминание об императоре Александре III» (1898) профессора Вильгельма Грубе и многими другими. Отдельного внимания заслуживают фотографии, в том числе из личного альбома самодержца, на которых Александр Александрович запечатлён с друзьями, в кругу семьи.