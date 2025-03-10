Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
11.03.2025 с 10:00 до 16:30
Вырицкое ГП:
д. Мины, ул. Краснофлотская.
11.03.2025 с 10:00 до 18:00
Таицкое ГП:
КП «Орловские ключи».
11.03.25 с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Большое Верево,
д. Малое Верево(частично),
СНТ Зайцево.
11.03.25 с 09:00 до 17:30
Рождественское СП:
д. Замостье.
11.03.25 с 09:00 до 17:20
Новосветское СП:
п. Пригородный, ул. Садовая, ул. Веселая.
11.03.2025 с 10:00 до 18:00
Дружногорское ГП:
СНТ «Пикник».
11.03.2025 с 09:00 до 17:00
г.Гатчина:
ул. Западная, д.4,6,8, 8А,10,11,12,13(магазин),13а,14,15,17,18,19,21,23,25,25/2,27,29А,33,35А,41,43,45А;
ул. Центральная д.22,24,28,30,32,53,55,57.
12.03.2025 с 09:00 до 14:00
г.Гатчина:
ул. Новая д.40,42,44,48,52; ул. Ополченцев д.55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,85А,87,89,91; вышка сотовой связи Нева Телеком.