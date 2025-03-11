Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

12.03.2025 с 10:00 до 17:00 на 3 часа

Пудомягское СП:

д. Покровская,ул. Учительская, ул. Покровская;

д. Марьяно ч/с,

д. Порицы ч/с.

д. Антелево,

КП «Гатчина-Вилладж-2»,

д. Монделево, пер. Весенний, ул. Нагорная, ул. Туманная;

КП «Павловские дачи».

 

12.03.2025 с 10:00 до 17:00(кратковременно 2 раза по 30 минут)

Таицкое ГП:

п. Тайцы, ул. Тихая, ул. Альпийская.

д. Александровка (с 10:00 до 17:00)

 

12.03.25 с 09:30 до 17:30

Елизаветинское СП:

д. Большие Борницы.

 

12.03.25 с 10:00 до 17:00

Новосветское СП:

п. Новый Свет Промзона

д. Пустошка.