Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
12.03.2025 с 10:00 до 17:00 на 3 часа
Пудомягское СП:
д. Покровская,ул. Учительская, ул. Покровская;
д. Марьяно ч/с,
д. Порицы ч/с.
д. Антелево,
КП «Гатчина-Вилладж-2»,
д. Монделево, пер. Весенний, ул. Нагорная, ул. Туманная;
КП «Павловские дачи».
12.03.2025 с 10:00 до 17:00(кратковременно 2 раза по 30 минут)
Таицкое ГП:
п. Тайцы, ул. Тихая, ул. Альпийская.
д. Александровка (с 10:00 до 17:00)
12.03.25 с 09:30 до 17:30
Елизаветинское СП:
д. Большие Борницы.
12.03.25 с 10:00 до 17:00
Новосветское СП:
п. Новый Свет Промзона
д. Пустошка.
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