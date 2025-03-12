Кто останется без света 13 марта в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 13 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
13.03.2025 с 10:00 до 17:
Таицкое поселение:
д. Александровка.
13.03.25 с 10:0 до 17:00
Сусанинское поселение:
д. Ковшово;
д. Красницы;
тер. Массив Красницы.
13.03.25 с 10:00 до 17:00
Новосветское СП:
д. Пустошка.
13.03.25 с 09:0 до 17:30
Кобринское СП:
п. Высокоключевой (школа).
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