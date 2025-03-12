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Кто останется без света 13 марта в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 13 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

13.03.2025 с 10:00 до 17:

Таицкое поселение:

д. Александровка.

 

13.03.25 с 10:0 до 17:00

Сусанинское поселение:

д. Ковшово;

д. Красницы;

тер. Массив Красницы.

 

13.03.25 с 10:00 до 17:00

Новосветское СП:

д. Пустошка.

 

13.03.25 с 09:0 до 17:30

Кобринское СП:

п. Высокоключевой (школа).