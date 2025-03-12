Смертельная авария в Больших Борницах

12 марта в 6:30 в полицию Гатчинского района поступило сообщение о ДТП на 12 километре автодороги "Гатчина - Ополье", в населённом пункте Большие Борницы.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на месте Госавтоинспекцией было установлено, что 64-летний водитель, управляя автомобилем "Деу Матиз", двигаясь от населённого пункта Шпаньково в сторону поселка Войсковицы, при обгоне лесовоза "Ивеко" с полуприцепом, совершил касательное с ним столкновение. Это привело к последующему столкновению с движущимся во встречном направлении автобусом "ВОЛГАБАС" без пассажиров, и далее - к столкновению с попутным автомобилем “Лада” под управлением 46-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель "Деу Матиз" погиб на месте, его пассажир, 50-летний мужчина, госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по СПб и Ленобласти