Стартовал новый проект «Путешествие по России»

Новая интерактивная выставка, на которой гости смогут увидеть главные достопримечательности и достижения всех федеральных округов страны, открылась 1 марта.

«Это выставка о нашей уникальной стране, о ее людях, о гордости, и, конечно же, о будущем. Приглашаем всех не только увидеть, но и услышать, почувствовать, открыть Россию по-новому. А в рамках нашего большого гастрономического проекта можно будет попробовать блюда традиционной кухни со всех уголков страны», — рассказала генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Гости смогут совершить прогулку по всей стране, увидеть главные достижения и знаковые места регионов, выбрать интересные маршруты для путешествий всей семьей.

«Пространство разделено на восемь тематических зон. Начнем с места, где встает солнце — это Дальний Восток. Последней территорией станут Арктика и Северо-Запад России. А завершающую зону мы назвали "Зона сердца". Здесь с помощью цифровой открытки каждый сможет оставить впечатления о том, что он увидел и почувствовал», — рассказал продюсер проекта «Путешествие по России» Андрей Куделин.

Проект объединил в себе выставочное пространство, гастрономическую зону, Универмаг, яркие культурные события, образовательные мероприятия и многое другое.

Ознакомиться с работой выставки можно на официальном сайте: https://russia.ru