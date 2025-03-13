Гатчинцев приглашают на митинг в честь Дня моряка-подводника

Уважаемые жители Гатчинского округа, время неумолимо приближает нас к ежегодному значимому событию. 19 марта нынешнего года все подводники, а также все труженики нашей страны, причастные к созданию таких сложнейших кораблей, как подводные лодки, в том числе участвующие в создании оружия, технических средств и механизмов, обеспечивающих деятельность подводных лодок, будут отмечать 119-ю годовщину появления в нашей стране класса кораблей «подводные лодки».

В далеком 1906 году с согласия последнего императора Российской Империи Николая II приказом по Морскому ведомству был введен в классификацию кораблей Российского Императорского флота класс кораблей «подводная лодка». Именно в этом приказе уже перечислялись имена подводных лодок, причисленных к новому классу, в том числе первая российская подводная лодка «Дельфин».

На всех этапах истории России, особенно, в тяжелые военные годы, подводники России достойно и героически защищали нашу Родину в тяжелейших условиях. Значимость подводных лодок при решении задач вооруженной борьбы на море очень ярко проявилась во время Первой мировой войны, когда ежегодно грузовой флот Великобритании терял только от атак немецких подводных лодок более 1 миллиона тонн суммарного тоннажа грузовых судов, что существенно сказывалось на экономических возможностях страны.

Героизм, самоотверженность и профессионализм советских подводников очень ярко проявился в годы Великой Отечественной войны. Подводники всех флотов Советского Союза достойно проявили себя во все периоды войны, в неимоверно тяжелых условиях небольшого и достаточно мелкого Балтийского моря и, особенно Финского залива, действовали подводники Краснознаменного Балтийского флота. Экипажи шести подводных лодок Тихоокеанского флота в условиях мировой войны совершили беспримерный переход южным маршрутом через Панамский канал при сотрудничестве с американскими военными моряками на Северный флот и достойно приняли участие в боевых действиях.

Конечно, были и потери, более 3600 подводников погибли в морских глубинах, из них более 1400 – в Финском заливе и Балтийском море. Страна по сей день сохраняет память о своих защитниках. Сейчас в нашей стране 11 музеев в виде подводных лодок и несколько мемориалов, сохраняющих историческую память о героях и рассказывающих подрастающему поколению об их подвигах.

Вся послевоенная история развития и деятельности подводных сил Советского Союза и Российской Федерации связана с большими достижениями не только в освоении океанского, подледного плавания, но и в выполнении самых различных задач, в том числе боевых. По-прежнему, подводные лодки в силу особенности выполняемых задач, являются гарантами стабильности в мире, надежно охраняют суверенитет нашей страны.

Гатчина практически с середины XIX века причастна к истории подводных лодок нашей страны, вот почему Гатчинское Морское собрание приглашает всех желающих на традиционное торжественное мероприятие, которой пройдет 19 марта в 14.00 в сквере на аллее Императора Павла I у Балтийского вокзала - возле памятника подводной лодке Джевецкого.

Всех ветеранов подводной службы, действующих подводников, а также сотрудников и ветеранов кораблестроительных и других промышленных предприятий, строящих подводные лодки - от души поздравляем с наступающим праздником! Желаем крепкого флотского здоровья, благополучия в семьях, а также, чтобы по жизни количество всплытий всегда превышало количество погружений.

Совет Старшин Гатчинского Морского собрания